Bigote Arrocet ha concedido una entrevista hablando sobre María Teresa Campos que no ha pasado desapercibida para nadie. No solo por sus declaraciones, sino también porque ni siquiera ha pasado un mes del fallecimiento de la presentadora de televisión. Aunque su relación terminó en el año 2019, el humorista ha echado la vista atrás para hablar, por ejemplo, de cuestiones económicas. "Siempre que íbamos de viaje lo pagaba yo todo", ha llegado a decir, una versión que nada tiene que ver con la ofrecida por el entorno de la periodista. Además, ha hecho hincapié en la escasa relación que, según su versión, existía entre María Teresa y sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos: "En seis años, Terelu fue a su casa unas 10 veces y Carmen ni eso". Unas llamativas declaraciones que, por supuesto, no han caído en saco roto y que han provocado un aluvión de críticas contra él. Entre otros, por parte de Alessandro Lequio.

Alessandro Lequio a Bigote Arrocet: "Estás ensuciando su legado"

El colaborador de 'Vamos a ver' está decepcionado con Edmundo. No se puede creer que tras seis años junto a ella aproveche su partida para esto, de hecho, ha cargado duramente contra él tildándole incluso de "tipejo". "Este tipejo no sabe lo que es el respeto. Estás ensuciando su legado, me parece tremendo", ha dicho muy molesto. El italiano no puede alcanzar a entender que Bigote Arrocet haya fallado a María Teresa de este modo cuatro semanas después de su muerte a los 82 años. "Aunque puedas ser un sinvergüenza te puede dar pena que se vaya alguien. Eso sí a los cinco segundos ya estaba pensando cómo sacar tajada", ha añadido.

Joaquín Prat, incapaz de creerse la actitud de Bigote Arrocet

Tampoco lo comprenden los pilares de la comunicadora. Prueba de ello las primera reacción de Alejandra, quien está convencida de que le "ha faltado el respeto a su abuela" o la de Carmen Borrego, que cree que Bigote "es la peor persona que ha pasado por la vida de su madre". Joaquín Prat, por su parte, se mostraba impactado con la actitud de Bigote, tanto es así que ponía el grito en el cielo este miércoles, justo cuando ha visto la entrevista en 'Diez Minutos'. "No lo puedo entender", repetía en el espacio de Telecinco que él presenta.

