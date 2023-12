Vídeo: Europa Press

Parece que Alejandro Sanz está a punto de cerrar un año agridulce que va a terminar mejor que empezó. El cantante estaría de nuevo ilusionado y la causante no es otra que Mónica Cruz. La noticia de este acercamiento coincide con el 'fiestón' por sus 55 cumpleaños con el que se agasajó tras superar (o estar en ello) una época delicada de salud mental. La celebración al estilo 'Moulin Rouge' por todo lo alto tuvo lugar en Teatro Barceló de Madrid, donde acudieron numerosos rostro conocidos. Entre ellos, la nueva ilusión del artista que asistió, como el resto de invitados, caracterizada para la ocasión. Al parecer, durante los últimos meses, los encuentros entre Alejandro y la hermana de Penélope Cruz se han convertido en algo habitual. Una cercanía que ha disparado los rumores de romance entre ellos.

Mónica Cruz, una incondicional en los conciertos de Alejandro Sanz

Cada día está mejor. Después de hacer públicos sus problemas de salud mental, Alejandro Sanz vuelve a sonreír. "He terminado una gira de 100 conciertos. En cada uno han pasado cosas bonitas, feas y raras. Pero, la verdad, es que en cada uno de esos conciertos me he curado. No hay como desnudar el alma con cada canción", compartía recientemente en sus redes sociales, evidenciando su mejoría. Un giro de 180 grados en su estado anímico de la que también tendría parte de culpa Mónica Cruz.

La amistad "especial" entre el madrileño y la actriz de 'Un paso adelante' comenzó este verano, según apunta '¡Hola!'. No han trascendido imágenes de sus citas porque han sido muy cuidadosos con mantener su idilio fuera del foco mediático. Por ello, siempre se han decantado por lugares privados, normalmente acompañados de amigos, para no despertar ninguna sospecha. Ejemplo de ello, la fiesta por el 55 aniversario de Alejandro. Pero esta no sería la única vez que habrían coincidido en público. De acuerdo con el citado medio, Mónica ha sido una incondicional en los conciertos de su 'amigo'. También ha compartido con él algunos eventos profesionales importantes, a los que ha asistido para apoyarle. Por ejemplo, la última gala de los Latin Grammy, celebrada el pasado 16 de noviembre en Sevilla.

El cumpleaños por todo lo alto del cantante al que acudió su nueva ilusión

Nadie quiso perderse la gran celebración de Alejandro Sanz en Madrid. Y es que no todos los días se cumplen 55 años y más de 30 de carrera musical. Entre los numerosos famosos que le arroparon en esta fecha tan señalada no faltaron Malú, Pablo López, Manuel Carrasco o Niña Pastori. La nutrida lista de invitados también incluyó a Vicky Martín Berrocal, Boris Izaguirre, Silvia Abascal o Risto Mejide. Por supuesto, sin olvidarnos de Mónica Cruz, que ascendió sola y guapísima las escaleras rojas de la discoteca madrileña donde se celebró la fiesta. Todos los amigos del intérprete siguieron al pie de la letra el código establecido para el fiestón y se vistieron como sacados del emblemático cabaret parisino.

Sin duda, una noche para recordar con la que Alejandro deja atrás una etapa difícil en el terreno personal. A su malestar emocional, se suma su reciente ruptura de Ráquel Valdés, su novia hasta este verano. La misma estación en la que, valga recalcar, comenzó su acercamiento con Mónica Cruz.