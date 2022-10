Alejandro Nieto estaba viviendo una de sus etapas más doradas de su vida tras alzarse como ganador de ‘Superviviente 2022’ y recuperar el favor del público, perdido tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’ de la mano de su novia, Tania Medina, con la que ya tiene por fin planes de boda. Sin embargo, toda su felicidad tras un verano intenso en el que ha recorrido mundo se ha ido al traste. La muerte de su abuelo ha supuesto un jarro de agua fría para el modelo gaditano, pues él era uno de los pilares fundamentales de su vida y una de las personas más importantes. Ahora se enfrenta a un doloroso duelo, aunque no está solo en su sufrimiento.

El último viaje que ha tenido que realizar Alejandro Nieto quizá sea el más duro de su vida y es que ha puesto rumbo a El Puerto de Santa María para hacer piña con su familia y amigos para despedir a su abuelo. Después de muchos planes vacacionales, ahora regresa a Cádiz para el último adiós de una de las personas más importantes de su vida, a su abuelo, a quien ha querido homenajear en sus redes sociales para que sus seguidores comprendan el dolor que ahora le atenaza el corazón. Desea que todos sepan lo importante que era su abuelo para él y para ello recuerda algunas anécdotas que han marcado su existencia y que ahora le inundan la mente ante la certeza de que todo eso forma ya del recuerdo y que no podrá atesorar nuevos momentos con su abuelo.

“De vuelta a casa con la noticia de que mi abuelo, después de estar un tiempo bastante mal y apagándose, finalmente ha fallecido con 97 años. Me vienen millones de recuerdos de niño. DEP viejito. Tu nieto Ale (el más malo que la gangrena como tú me decías de chico) tendría muy buenos recuerdos de todas las historias que me contabas y toda la historia que llevabas, nacido en 1926 imagínate… Fuiste un buen hombre. Haya donde estés, te recordaré con una sonrisa. Te quiero picha mía”, escribe Alejandro Nieto en su Instagram con una imagen del andén en el que espera al tren que le acercará a su familia y con la que hará piña para aplacar un tanto el dolor que ahora le pellizca el corazón tras la muerte de su abuelo.

Por fortuna, Alejandro Nieto no está solo en su duelo. Su novia, que también es ahora su prometida, Tania Medina, no le ha dejado solo en ningún momento desde que recibieron la fatal noticia. El ganador de ‘Supervivientes 2022’ es consciente de que no podía retener a su abuelo por más tiempo en este mundo al contar ya con 97 años, pero eso no resta dolor a su pérdida. Pero al menos tiene quien le coge la mano en sus peores momentos, como así ha mostrado la modelo en su perfil de las redes sociales: “Ya estoy con mi niño. Todo mi apoyo para que es mi familia también. Los quiero”, escribía Tania.