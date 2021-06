Alejandra Rubio reniega del apellido Campos para alejarse de la fama de su familia

Alejandra Rubio quiere hacerse un nombre propio, lo que pasa por alejarse un poco de la fama que arrastra su familia. La nieta de María Teresa Campos ha crecido mediáticamente bajo la sombra no solo de su abuela, también de su madre, Terelu Campos, y de su tía, Carmen Borrego. Sin embargo, aunque haya echado mano siempre que lo ha necesitado de su familia y del apellido que las engloba bajo el clan Campos, la joven colaboradora de ‘Viva la Vida’ tiene claro que ella puede ser mucho más que una más del clan, ser ella misma con nombre y apellido propio: “Son mi familia. No me quiero alejar para mal, porque ellas son unas profesionales, pero también quiero formar mi camino. Tengo muy lejos el Campos, soy más Rubio”, sentencia.

Alejandra Rubio no solo se desliga de su familia en cuanto al apellido, sino también a lo que esto arrastra mediáticamente. La hija de Terelu Campos asegura que no tiene nada que ver con su abuela, su madre o su tía, que “somos muy diferentes” y por eso pide que no se la compare. Considera injusto que se la englobe como un pack junto a las mujeres de su familia, aunque reconoce que ellas son profesionales del medio en el que ella trata de abrirse camino. Unas palabras que bien podrían reabrir viejas heridas, como las que le han enfrentado en numerosas ocasiones con su tía, Carmen Borrego. Ambas no hacen muy buenas migas y su coincidencia en los platós suele venir acompañadas de reproches velados, gestos que no pasan desapercibidos para la audiencia, en incluso agrios enfrentamientos que copan titulares. Aunque aseguran haber solucionado sus problemas, la tensión sigue latente. ¿Qué dirá Carmen Borrego de que su sobrina reniegue del legado familiar?

Vea el vídeo para conocer cómo Alejandra Rubio explica por qué no se considera una Campos más, que es muy diferente al resto de miembros del clan al que pertenece y hacia dónde quiere enfocar su carrera profesional lejos de su familia, pese a que comparta platós con ella. ¡Dale al play!