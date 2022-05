La familia Campos continúa generando muchos titulares, los últimos a consecuencia de la boda del hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera. Uno de los acontecimientos más importantes que ha reunido al mediático clan, pero que no ha estado exento de polémica. Unas declaraciones que realizó Alejandra Rubio han suscitado cierta controversia, también han molestado a su tía. La hija de Terelu Campos aseguró en su momento que Rocío Carrasco acudiría a su boda, también confesó que no conocía a la novia hasta el «sí, quiero».

“Yo estoy bien. No dije nada importante para lo que se ha liado, no dije nada malo, nada que le pudiera hacer daño a nadie», ha afirmado la joven durante su última intervención en el programa ‘Viva la vida’. Ha subrayado que sus palabras no fueron «escandalosas». El comentario acerca de Rocío Carrasco le pilló de forma inesperada y no dudó en señalar en directo que la protagonista de ‘Contar la verdad para seguir viva’ acudiría como invitada a su enlace. «Me salió natural. No sabía cuál era el problema».

Alejandra Rubio aclara sus declaraciones

Aunque se ha reafirmado, también ha indicado que Rocío Carrasco no mantiene una relación muy estrecha con José María Almoguera como sí tiene con ella. Ha querido subrayar que por la relación que mantiene con su madre y su tía sí que hubiera ido. «Mi intención no fue mala». Asimismo ha reconocido que entiende que Carmen Borrego esté enfadada. La joven dijo que su primo no era «muy consciente» de lo que hacía exponiéndose ante la prensa.

Alejandra Rubio ha indicado que sabe que, en ocasiones, puede resultar «brusca» hablando, pero que siempre lo hace con sinceridad. «A veces, muchas veces, me tengo que callar, pero infantil no creo que sea. No me arrepiento de nada, sé como lo he dicho, no lo he dicho ni con maldad, ni para hacer daño a nadie. Si se ha malinterpretado ahí no entro yo, no sé si el fin es querer otra guerra entre las dos. Por mi parte no la va a haber. No sé si ha entendido mi mensaje, pero no voy a hablar más del tema”, ha concluído.

No ha sido una semana nada fácil para Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos ha estado en el ojo del huracán una vez más. Esta vez por las distintas polémicas que nos deja la boda de su primogénito. La última en cargar contra ella ha sido su consuegra. La madre de Paola Olmedo, su nuera, ha afirmado que no estaba al tanto que durante la boda se estaba gestando una exclusiva. «Yo no sabía nada. No esperaba esto». También ha manifestado que nunca dio su autorización para salir en las fotos. «Le dije a mi consuegra: ‘Yo no quiero salir’».

