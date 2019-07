Durante el último año, Alejandra Rubio ha estado de lo más ocupada. Además de continuar con su trabajo de relaciones públicas, la hija de Terelu Campos ha dedicado buena parte de su tiempo a su canal de Mtmad. Aunque son muchas tareas, todavía ha tenido tiempo de sobra para el proyecto más importante: prepararse Selectividad.

A pesar de ser una prioridad para ella, no es un tema del que haya hablado mucho y es que ha querido ser cauta. Por eso, no le ha dedicado ningún vídeo a sus estudios hasta este martes, cuando ha contado su experiencia, que ha sido agridulce.

El gran día tuvo lugar el 4, 5 y 6 de junio. Tres fechas en las que lo dio todo y, a pesar de ello, suspendió. «A mi parecer me había salido todo bien, estaba contenta, menos en Historia», comienza explicando Alejandra para, poco después, reconocer que había suspendido. Aunque pensaba que por lo menos iba a sacar un 5 ‘pelao’, al final solo consiguió un 4’68 por haber suspendido Historia y Latín con un 1,75.

Si bien pidió la revisión de ambos exámenes y consiguió que le subieran la puntuación en Latín, Alejandra seguía suspensa con un 4,90, por lo que no le quedaba otra que volver a presentarse y repetir los exámenes de recuperación, que tuvieron lugar el 2, 3 y 4 de julio.

En esa ocasión, todo le fue mejor. «Lo que ha pasado es que he suspendido la primera convocatoria, me ha callado, no quería decir nada porque soy muy supersticiosa y he preferido que no supiera nadie que me iba a volver a presentar y ¿qué ha pasado? ¡Qué he aprobado! Tengo un 6 en selectividad», cuenta contenta.

«Tampoco puedo aspirar a un 8, 9, 10 porque llevo un año sin estudiar. He hecho un esfuerzo muy grande hasta que lo he conseguido, he estudiado sola, sin ir a ninguna academia de nada», ha desvelado la nieta de María Teresa Campos sin poder disimular su orgullo.

Si bien Alejandra tenía que haberse presentado en 2018, la presión que recibió nada más cumplir la mayoría de edad por su delgadez hizo que no pudiera centrarse en estudiar. Por suerte, durante los últimos meses Alejandra se ha dado cuenta de cuál es la realidad y ha sacado tiempo y energías para estudiar y cumplir su sueño de estudiar Derecho.