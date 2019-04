7 En el otro brazo, Alejandra también tiene tatuajes

“En el otro brazo tengo la palabra rebeldía. Me lo hice por un libro que me marcó y porque siempre he sido muy rebelde, pero no en el sentido de salir de fiesta, me emborracho, la lío parda… Siempre he sido una niña súper buena en ese aspecto, pero sí he sido rebelde en el sentido de tatuajes, me cambio de color de pelo mil veces… La luna y el sol me lo hice por mi madre, porque siempre hemos sido como la noche y el día”, desvela.

“Lady Blue está dedicado a una canción de Bunbury, que es uno de los cantantes favoritos de mi madre y mío. Es un cantante que ha ayudado mucho a mi madre y me lo hice por ella”.