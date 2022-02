La relación de Alejandra Rubio y Carlos Agüera continúa viento en popa. La pareja, que comenzó su romance el pasado verano, da un paso importante: se muda de casa. Una información que ha confirmado la hija de Terelu Campos. «Sí, estamos viviendo juntos, pero nos mudamos a otra casa».

La joven, que residía muy cerca del hogar materno, cambiará de residencia a pocos metros de donde vive ahora. «Me mudo al lado de casa. Quiero cambiar. Voy a estar cerca de mi madre», ha contado durante su intervención en ‘Viva la vida’. También ha explicado que este traslado no tiene ninguna razón de peso, simplemente ambos tenían ganas de cambiar. Cuando los distintos colaboradores del programa le han preguntado si se debe a que pueden estar pensando en aumentar la familia, no ha podido más que soltar una carcajada y desmentir de inmediato la posibilidad de un próximo embarazo.

La supuesta bronca entre Alejandra Rubio y Carlos Agüera

La pareja ha sido protagonista este mismo fin de semana de ciertas informaciones por una supuesta bronca que habrían protagonizado en una tienda de muebles. Algo que Alejandra Rubio ha negado rotundamente. «Me hace muchísima gracia esto. Teníamos todo elegido, simplemente fuimos a pedirlo. No tuvimos ninguna bronca», ha explicado. Asimismo, ha asegurado que esta misma mañana había presenciado cómo la información salía en televisión: «Lo hemos visto y nos hemos reído. No le hemos dado mayor importancia».

Aunque hace una semana el joven deportista dio una sorpresa en directo a su novia en el programa en el que colabora, Carlos Agüera no está acostumbrado a los platós, tampoco a los medios de comunicación. Intenta siempre mantener un discreto segundo plano. «A él no le gusta esto. Se agobia con todo este tema. Es normal», ha explicado su novia.

Con motivo de la festividad de San Valentín, el joven dejó con la boca abierta a su chica pisando el plató de Telecinco y entregándole un ramo de flores. Era la primera ocasión en la que le veíamos aparecer en la pequeña pantalla. La pareja realizó su primera comparecencia pública en pasado noviembre durante el desfile de Eduardo Navarrete donde Alejandra posó con los modelos del diseñador.

Este romance surgió después de la ruptura de Alejandra Rubio con el DJ Álvaro Lobo. El hombre que ocupa su corazón ahora tiene 22 años y procede de Málaga. Es un apasionado de los deportes y, por el momento, se desconoce a qué se dedica. Su novia no ha querido revelar esta información a pesar de las insistentes preguntas de sus compañeros. El joven mantiene una buena relación con su suegra, Terelu Campos, a quien conoció hace unos meses. “Estando en Málaga me dijo que me iba a presentar a una persona y añadió: Sé simpática”, explicaba la malagueña en ‘Viva la vida’. “Me lo presentó yo creo que diez segundos, no duró más. Y yo digo: ¿Cómo voy a ser simpática en diez segundos?”, bromeaba.