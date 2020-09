Alejandra Rubio quiere hacer ver que no hay problemas con Anita Matamoros tras insultarla sin piedad, a la vez que responde a otras muchas polémicas de su familia

Alejandra Rubio ha vivido un drama personal la semana pasada tras la filtración de unos audios en los que insultaba sin piedad a la que considera una de sus mejores amigas, Anita Matamoros. Pero no solo ella ha sufrido mucho con esta revelación, sino que su madre, Terelu Campos, ha tenido que echarse encima incluso a sus propios amigos de ‘Sálvame’ para defender a su pequeña. Una bomba familiar que ha desestabilizado a las Campos, pero que ahora Alejandra Rubio trata de hacer ver que no ha supuesto para tanto. La joven estrella de la televisión, después de haber llorado e incluso suplicado que no saliesen a la luz esos audios, ahora trata de restarle importancia a lo sucedido, en conversación con los reporteros de ‘Europa Press’.

“De verdad que no quiero seguir hablando del tema, porque me parece ridículo. Sacar eso de cuando yo era menor es ridículo”, defiende Alejandra Rubio. La joven se escuda, como ya hizo su madre, en que esos audios fueron grabados cuando aún no había cumplido los 18 años, tratando de proteger su imagen pública. Sin embargo, esta ha quedado denostada al desvelarse cómo se las gasta la nieta de María Teresa Campos, que se alegraba de haber cubierto más minutos de protagonismo en televisión que su amiga, Anita Matamoros, a quien no dudaba en calificarla como ese animal que comúnmente es utilizado para denominar a una persona astuta, pero que en femenino llega a ser muy ofensivo y dañino.

Pese a sus intentos de dejar atrás esta polémica, Alejandra Rubio ha tenido que confesar que realmente lo ha pasado mal al ver a su madre tan cabreada mientras la defendía. Además, la joven no tiene problemas en entrar en otras trifulcas familiares que rodean a su entorno, como responder a las duras palabras de Amador Mohedano contra su tía, Carmen Borrego, a quien acusa de haber traicionado supuestamente a su amiga, Rocío Carrasco, al hablar en una exclusiva sobre su mala relación con su hija, Rocío Flores, aunque sea para defenderla. De esto y mucho más habla Alejandra Rubio, vea el vídeo.