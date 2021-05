Alejandra Rubio sufrió este fin de semana un percance en ‘Viva la vida’, por el que terminó abandonando el plató para saber el alcance que había tenido.

Este fin de semana no ha sido el mejor para la familia Campos y si no que se lo digan a Carmen Borrego y Alejandra Rubio. Las colaboradoras de ‘Viva la vida’ fueron zarandeadas por Torito, no pudiendo evitar que este momento se convirtiera en viral. El catalán emulaba a Rocío Jurado y con una energía desbordante cogió en volandas a tía y sobrina, mientras las movía en brazos de un lado para el otro. La primera ‘víctima’ fue Carmen, quien incluso se quejó de que Torito le había hecho mucho daño: «¡Vete a la mierda! No creo que fuera necesario. Me has cogido por una costilla, me has apretado y me has hecho polvo. Que se me vea todo me da igual«. Instantes después le tocó el turno a Alejandra, a quien agitó con más fuerza hasta quedarse abierta de piernas. Sin querer enseñó su ropa interior, por lo que cuando fue consciente de ello abandonó sin pensárselo dos veces.

Kiko Matamoros no dejó de repetir que con Alejandra, ya eran dos las que enseñaban todo. Al escuchar estas palabras, Alejandra trató de cubrirse sin éxito, por lo que corrió hacia donde estaban los directores para saber qué se había visto en la pequeña pantalla. Ninguna estaba conforme con lo sucedido, pero minutos más tarde Alejandra volvió a plató con una sonrisa enorme. De hecho, utilizó sus redes sociales para decirle a sus seguidores que, pese a todo, se tomaba el percance con humor. «Hagas lo que hagas ponte bragas», escribió en sus stories la joven de 21 años. La hija de Terelu ha preferido no hacer leña del árbol caído para que así muy pronto esta anécdota forme parte del pasado.