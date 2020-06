Alejandra Rubio aprovecha los días entre semana para hacer todos los planes que no puede hacer los fines de semana. Y es que su trabajo como colaboradora en ‘Viva la vida’ durante los sábados y los domingos no le deja mucho tiempo para disfrutar de su familia y amigos, por lo que los días de la semana los aprovecha para reencontrarse con los suyos.

Esto es precisamente lo que hizo el pasado martes. La hija de Terelu Campos quedó con dos amigos para disfrutar de la noche madrileña. Hay que recordar que la capital española se encuentra ya en fase 1 de desescalada, lo que permite, entre otras cosas, acudir a bares y restaurantes.

La joven ha quedado con unos amigos, entre los que había un misterioso chico, del que Alejandra Rubio no se ha separado. Han estado acompañados de unos amigos en una terraza de un bar de Madrid comiendo sushi. Después, han estado con una amiga compartiendo una animada conversación. Tras despedirse de ella, Alejandra y su amigo han abandonado la zona en el mismo coche.

Alejandra Rubio se lo ha pasado en grande. La joven ha acudido a esta cita con amigos con un look muy habitual en ella. Totalmente de negro, la hija de Terelu Campos ha lucido un vestido lencero con chaqueta tipo esmoquin. Ha presumido de piernas con una botas altas tipo mosqueteras, un calzado no muy apropiado para esta época del año.

Hace apenas unos días, la joven disfrutaba de un plan con su madre. Y es que no han pasado la cuarentena juntas, por lo que tenían muchas cosas que contarse. Tocaba ponerse al día y madre e hija quedaban por Madrid para tomar algo. Se fueron de cañas con algunos amigos a una terraza de la capital, donde han desconectado y disfrutado del buen tiempo que ahora existe en Madrid.

Así de bien se lo ha pasado Alejandra Rubio con amigos

En este vídeo podemos ver el plan que hizo esta pasado martes Alejandra Rubio con sus amigos. No pararon de charlar animadamente durante toda la velada. La joven no duda en desconectar del trabajo disfrutando de cenas con amigos, ya que durante el fin de semana toca trabajar en ‘Viva la vida’.

Se disculpó hace unos días con su madre

Fue hace unos días cuando la joven de 20 años se confesó en ‘Viva la vida’, espacio que aprovechó para disculparse con su madre, Terelu Campos. Reveló que no estuvo a la altura cuando su madre enfermó de cáncer por segunda vez, ya que, según sus propias palabras, «solo pensé en mí, me siento culpable de no haber estado con ella». Y es que Alejandra en ese momento se independizó junto al que era entonces su pareja, Álvaro Lobo. Ausencia que Terelu Campos percibió, aunque no le guarda ningún rencor: «La segunda enfermedad fue terrible, ella no es consciente de que en un primer momento que ella se fuera no fue fácil para mí, no esperaba que se fuera de casa».