Tras un tiempo en el que han protagonizado sonados enfrentamientos televisivos, Alejandra Rubio y Carmen Borrego han mantenido un sincero cara a cara. Una conversaciones cargada de importantes y reveladoras confesiones. Entre ellas, la hija de Terelu Campos ha explicado lo que menos le gusta de su tía.

La joven, en una entrevista que la colaboradora le ha hecho durante el programa ‘Viva la vida’, ha señalado que siente que su tía ha «perdido mucho sentido del humor» en los últimos años. Añadía que no le gusta tampoco que en ocasiones piense «que todo el mundo está en tu contra». Argumentaba su postura de la siguiente manera: «Yo creo que tú misma te haces daño pensando que eres inferior a otras personas».

Alejandra Rubio ha recordado que en los medios siempre se ve a la familia Campos con cierta rivalidad y también parece que existe un poco de competencia entre los distintos miembros. Eso sí, matizaba ciertos aspectos: «No creo que seas envidiosa. Eso lo dejo clarísimo. Pero creo que, a veces, te sientes inferior».

Por su parte, Carmen Borrego se ha defendido y ha negado rotundamente sentirse inferior, tal y como le decía su sobrina: «El problema lo tenéis vosotras. Yo no. A ti te adoro, al igual que a mi hermana. Me pueden doler cosas, pero no tengo ese retorcimiento de soy menos ni soy más. Creo que lo pensáis vosotras». Durante esta última entrevista, Alejandra Rubio también ha reconocido que quiere mucho a su tía. Esta última se deshacía en elogios hacia la joven. A pesar de que lleva poco tiempo trabajando en televisión, aplaudía su gran sinceridad y espontaneidad antes las cámaras.

La disputa familiar

Tras meses de desavenencias, tía y sobrina -que comparten plató los fines de semana en Mediaset- han conseguido llegar a un entendimiento. Carmen Borrego señalaba recientemente que quería zanjar de una vez por todas esta polémica que se ha alargado en el tiempo. «Quiero que quede claro que hoy se acaba esta tontería. Hay problemas muy importantes en la vida como para de una tontería crear un problema familiar».

Explicaba que se estaba convirtiendo en un episodio que estaba causando daños colaterales con el que estaban sufriendo otros miembros. «Ha llegado el momento de parar esto porque está haciendo daño a la familia. Tengo una madre, una hermana y unos hijos que lo están pasando mal».

Unas palabras que se producían después de que Terelu implorara púbicamente que cesasen su guerra. Y es que no entendía cómo ambas se estaban comportando en televisión. «Siempre había sido una relación estupenda. Cuando no entiendo las cosas, me descoloco. Lo que siento es una profundísima tristeza. El tarro de las tristezas hoy lo tengo superado. No lo comprendo».