El pasado 14 de mayo, el clan Campos vivió uno de los acontecimientos familiares más importantes de los últimos años. La boda del hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, con Paola Olmedo que tuvo como escenario una finca ubicada en el municipio madrileño de Torrejón de Velasco. Una semana después, Alejandra Rubio ha querido mostrar algunas bonitas imágenes que nos deja este «sí, quiero».

Una de las instantáneas más tiernas es la que protagonizó junto a un pilar fundamental en su vida, su abuela María Teresa Campos. Ambas fueron sorprendidas por el foco de la cámara cuando se cogían cariosamente las manos. La veterana comunicadora optó para este gran día por un favorecedor vestido rosa con encaje en las mangas. Mientras que Alejandra Rubio eligió un diseño largo con estampado de flores firmado por Hannibal Laguna. Completó su colorido outfit con unos salones en color rosa pastel.

La presentación oficial del novio de Alejandra Rubio

La boda también sirvió como escenario para que la joven presentase a su pareja, Carlos Agüera, a toda su familia. Otra de las fotos que ha publicado en su cuenta de Instagram se deja ver muy acaramelada con su chico quien llevaba un traje de lino y camisa blanca. Uno de los momentos destacados de la celebración se produjo cuando los invitados, alrededor de 150, se rindieron ante la música en directo de un guitarrista. Fue precisamente la madrina, Carmen Borrego, quien le sostuvo el micrófono ante la admiración de los novios.

Un enlace que sirvió para que el Clan Campos se mostrase más unido que nunca y que ha dado que hablar en los últimos días. Aunque se esperaba la aparición de Rocío Carrasco y Fidel Albiac en la boda, lo cierto es que la hija de Rocío Jurado prefirió no acudir. Una ausencia que provocó las lágrimas de Carmen Borrego al tener que escuchar que la empresaria sí iría a un posible enlace de la joven del clan, Alejandra Rubio. La madre de Rocío Flores ha asegurado que Terelu no sabe el motivo «porque no me ha llamado para preguntarme por qué no he ido. Ella no tiene la necesidad de llamarme para esto», explicó en una conexión en directo en el programa de las tardes de Telecinco. «El tema está zanjado», pedía en directo no sin antes asegurar que «la verdadera hermandad se demuestra cuando hay un problema, no yendo a una boda».

La boda del hijo de Carmen Borrego tuvo lugar en una finca de 6.000 metros cuadrados y amplios jardines situada en Torrejón de Velasco (Madrid) y congregó a más de 150 invitados. Ha sido el primer enlace de uno de los nietos de María Teresa Campos, el único varón. Entre los rostros conocidos se encontraba Kike Calleja y su pareja, Raquel.