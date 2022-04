A lo largo de los últimos días, Alejandra Rubio sembraba la duda de una posible duda con su novio, Carlos Agüera, después de compartir una imagen en las que aparecían unas misteriosas alianzas. Ante este panorama, la hija de Terelu Campos ha reaparecido en ‘Viva la vida‘ y ha aclarado todo lo que ha ocurrido en estos días. ¿Nos vamos de boda?

Minutos antes de abordar el tema por el que ha estado en medio del foco mediático, Alejandra Rubio subía por las gradas del público de ‘Viva la vida’ hasta el último escalón donde le esperaba un vestido de novia. Entre risas y visiblemente nerviosa, la joven reconocía que la sorpresa le había hecho mucha gracia y hacía hincapié en mostrar su deseo de pasar por el altar. Eso sí, en un futuro y no ahora. La nieta de María Teresa Campos ha negado que se vaya a casar y que las alianzas fueron tan solo un pequeño regalo que le había preparado su novio.

«Carlos me hizo un regalo, es una alianza, me quería regalar una alianza y me parece genial. Era un regalo que iba a ser por San Valentín pero nos habíamos bajado a Málaga», explicaba y señalaba que sus suegros tenían una joyería. De lo más risueña, Alejandra mostraba la joya en cuestión y también contaba que estaba grabada por dentro. Eso sí, se negó a contar de forma pública qué era lo que ponía en el interior.

Pensando en un futuro, Alejandra Rubio tiene claro que se quiere casar y no ha dudado en confirmar que cuando llegue el momento todos sus compañeros de ‘Viva la vida’ estarían invitados. Ahora bien, todavía no tiene muy claro si celebraría el enlace en Málaga. «Siempre me ha hecho mucha ilusión, parte de mi familia vive ahí, pero es algo que no me planteo ahora en estos momentos de mi vida», proseguía. Preguntada también por el futuro, la sobrina de Carmen Borrego reconocía también que lo único que tiene medianamente claro es que se iría a una isla paradisíaca para celebrar su luna de miel y que le encantaría tener hijos (aunque no en estos momentos).

En cualquier caso, lo cierto que el detalle de las alianzas demuestra que la relación entre Alejandra y Carlos está más que afianzada. El último paso hacia adelante fue irse a vivir juntos, así como la aparición del joven en ‘Viva la vida’ para darle una sorpresa a su chica. Solo el tiempo dirá si acabaremos viendo a la hija de Terelu Campos vestir de blanco y caminando hacia el altar.

Carmen Borrego cree que es pronto para que su sobrina se case

Con los rumores en el aire, la primera en salir a la palestra para hablar sobre el asunto fue Carmen Borrego: «No tengo ni idea, desde luego a mí no me lo ha contado y estuve el viernes por la noche con ella. Si se casa, maravilloso para ella. Pero a mí me parece que es muy joven para casarse«.

