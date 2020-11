A sus 50 años, Joaquín Torres es uno de los arquitectos más reputados de nuestro país. Su estudio ha firmado construcciones alrededor del mundo: desde la exclusiva urbanización La Finca, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, el Concordia Corporate Tower, en Minas Gerais (Brasil), el Pabellón de España en la Exposición Universal de Dubai Expo Dubai 2020, La Quinta de Luanco… y un largo etcétera. También se ha encargado personalmente de construir las casas de numerosos rostros conocidos, como Fernando Hierro, Elsa Pataky, Zinedine Zidane o Alejandro Sanz. Entre su selecta clientela destacan también personalidades de la esfera política, como Felipe González, o empresarios millonarios como Amancio Ortega, fundador del imperio textil Inditex.

En el terreno personal, mantiene una relación sentimental con Raúl Prieto, uno de los directores con más gancho de la televisión, y que acaba de fichar por Mediaset después de tener desavenencias económicas con Cuarzo TV, para la que trabajaba al frente del programa de Emma García en Telecinco. Prieto es, además, uno de los mejores amigos de Belén Esteban. No en vano fue padrino el día de su boda con Miguel Marcos (a la que Torres fue invitado).

Torres, divorciado y padre de dos hijos

La pareja se conoció en 2016 en una de las visitas del arquitecto al plató de ‘Sálvame’. Un año antes, Joaquín Torres se había divorciado de su mujer, la pintora Mercedes Rodríguez Parrizas, con la que tiene dos hijos, Manuel y Álvaro. Tras su ruptura con su esposa confesaba: «Yo era incapaz de decir que era homosexual, le dije a mi mujer que era bisexual. Cuando me casé le puse dos condiciones: no tener hijos y no dejar el trabajo. Yo no deseaba a mi mujer y me sentía muy culpable. Ella lloraba y yo lloraba. Yo me acostaba con ella pero no la deseaba».