«No os imagináis hasta qué punto me esta sirviendo este viaje», confiesa el DJ sobre su viaje cargado de aventuras y «emociones» junto a Jesús Calleja.

Kiko Rivera lleva varios días en Nepal. Un país al que se ha trasladado junto a Jesús Calleja para formar parte de la próxima entrega de ‘Planeta Calleja’, el programa de del aventurero Cuatro. Una verdadero reto para el hijo de Isabel Pantoja, que ha compartido un montón de fotografías y vídeos de sus días en el país del Himalaya a través de su cuenta de Instagram.

Listo para «desconectar» en plena guerra mediática con su madre

«Por tus muelas no me hagas andar demasiado… Hora de desconectar y disfrutar. Os iré informando», escribía el Dj antes de partir rumbo a Asia. Sus amigos aplaudían sus ganas y su iniciativa, que se produce en plena guerra familiar y tras varios meses enfrentado a su madre. «Hermano, vigila que Jesús pone a todo el mundo a trabajar y él se busca cualquier excusa para no hacer nada», bromeaba su hermano Cayetano Rivera antes de que tomara el avión. Una vez en Nepal, no ha dejado de subir imágenes de los paisajes, personas y experiencias que está descubriendo a miles de kilómetros de distancia de su casa.

Poco después de inciar su periplo, el andaluz ha subido una instantánea posando en un tronco de árbol caído a la orilla de un río. «La fuerza que hay en tu interior es más fuerte que cualquier obstáculo que te ponga la vida«, señala. «Aunque solo haya sido un día en este sitio he podido encontrarme con mi yo más profundo ❤️ Feliz Lunes os quiero».

Otra de las estampas que ha publicado el músico lo muestra subido a lomos de un elefante. «Posiblemente sea lo más impresionante que he hecho en mi vida. He tenido la ocasión de poder bañarme con elefantes, de poder sentirles, abrazarles, jugar con ellos. Gracias @jesuscallejatv este viaje no lo olvidaré jamás. Diosssss que sensación tan hermosa», confiesa.

«No os imagináis hasta qué punto me esta sirviendo este viaje», detalla Kiko. Y aunque en este viaje a Nepal todo está resultando excitante y nuevo, al cantante le ha tocado también vivir un momento amargo. Y es que estando inmerso en las grabaciones el programa alguien ha creado un perfil falso con su nombre y, haciéndose pasar por él, ha ofrecido premios a los usuarios de las plataformas digitales. Ante este hecho, Kiko Rivera se ha apresurado a hacer una denuncia pública en su cuenta oficial de Instagram.

Kiko Rivera ha denunciado que ha sido víctima de una estafa

«Querida Policía Nacional: Se están haciendo pasar por mí desde esta cuenta y ya va más de una vez. ¿Pueden ayudarme por favor?», dice. «Por favor, denuncien la cuenta porque no soy yo», pide a su millón de admiradores.