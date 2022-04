Laura Matamoros está disfrutando de unos días de desconexión en Nueva York. Una marca con la que trabaja ha sido la encargada de trasladar a la ‘influencer’ desde Madrid a la Gran Manzana. Está acompañada de unos amigos, con los que se lo está pasando en grande. Aún así, no está desconectada de todo lo que está ocurriendo en la capital española, ya que ha dejado por primera vez a sus dos hijos, Matías y Benjamín, desde que nació el segundo el pasado 27 de diciembre.

La hija de Kiko Matamoros está disfrutando al máximo este viaje. Llevaba mucho tiempo sin hacer un viaje largo y no puede estar más feliz de recorrer las calles de Nueva York, ciudad a la que ha viajado ya en varias ocasiones. «Cada vez que vengo, me sigue sorprendiendo cómo el primer día. Para mí, de las ciudades más increíbles del mundo🌝 esto sólo lo pueden hacer los americanos 🍿 PD: no me pude hacer una foto sin el pelo en la cara 😮‍💨», escribía junto a varias fotos de su viaje.

Aunque está siendo un viaje de trabajo, no está siendo todo cumplir con compromisos profesionales. De hecho, Laura Matamoros ha podido hacer turismo. Ha subido junto a sus amigos a algunos edificios, desde donde ha podido disfrutar de las increíbles vistas. Sin embargo, eligieron un día en el que hacía mucho viento, lo que hacía que las fotos para sus redes sociales fueran difíciles de hacer.

Laura Matamoros ha tenido tiempo para hacer turismo por Nueva York

Este viaje llega justo cuando más se habla de ella en nuestros país. Y es que tal y como publica SEMANA en su actual número, Laura y Benji Aparicio llevan semanas haciendo vida por separado tras seis años de relación intermitente. Llevan semanas haciendo vidas por separado en lo que se refiere a vida de pareja, pero siguen demostrando unión en lo que se refiere al cuidado y a la educación de sus hijos. En SEMANA podrás leer todos los detalles de la nueva etapa sentimental que atraviesan Laura Matamoros y Benji Aparicio, así como los motivos que le han llevado a tomar la decisión de seguir caminos diferentes.

Laura Matamoros por ahora ha puesto tierra de por medio. Este pasado martes cogía un avión para viajar hasta Nueva York y cumplir así con un compromiso profesional. Es un viaje muy deseado por la joven, que llevaba mucho tiempo sin hacer un viaje largo. Aunque va a estar en la Gran Manzana solo durante cuatro días, este plan puede ser un refugio para sobrellevar esta crisis con su pareja.

No se ha pronunciado al respecto (por el momento)

Este viaje llega en un momento clave para la ‘influencer’, que no ha comentado nada sobre su situación sentimental en las redes sociales. Ha preferido hacer vida normal. De hecho, hace unos días volvía de Marbella, donde ha pasado la Semana Santa con unos amigos y sus hijos. Ni rastro de Benji, por lo menos en sus redes sociales. Pero esto no es algo que extrañe, ya que ambos se han decantado siempre por mantener su relación al margen. Son contadas las publicaciones que comparten juntos.

Te interesará saber...