Alberto Chicote no para quieto. El reputado cocinero tiene muchos planes para el próximo año antes de que este dé comienzo, siendo uno de ellos su boda. Se plantea casarse con Inma Núñez, con la que tiene una relación muy sólida desde que cruzaran sus caminos en el año 2004. Aunque no es el primer matrimonio para el chef, lo cierto es que está tremendamente ilusionado por el paso que quieren dar juntos. Así lo ha confesado él mismo en ‘Fuera del mapa’, el programa de La Sexta que él mismo presenta y en el que ha soltado algunos bombazos como el de su inesperada boda. Esta confesión llegó después de que Roberto Leal contara que se había casado tres veces con su mujer, Sara Rubio, y una de ellas en Las Vegas.

«Sí, sí me lo planteo. Me estoy sorprendiendo a mí mismo diciendo esto, pero sí, lo tengo en la cabeza y no tardaremos demasiado», dijo Chicote cuando Roberto Leal indagó sobre la posibilidad de que Chicote pasara por el altar. Aunque no quería decirlo demasiado alto, pues todavía no lo había comentado ni con su familia, ni con la familia de su pareja. «A mis padres les va a hacer ilusión y a su madre también. Te lo estoy contando a ti y no se lo hemos contado a ellos», dijo. Justo tras su emisión Chicote aclaró que se había adelantado y había organizado un encuentro con sus seres queridos para que fueran conocedores de la noticia antes que el resto de espectadores. «Inma y yo organizamos una comida en casa para que no se enterasen cuando se emitiese el programa», aseguró.

Chicote e Inma están enamorados hasta las trancas y así lo demuestra que casi 17 años después de conocerse, estén tan contentos de la vida que comparten con el otro. «No me canso de estar a su lado», dice Chicote. Su relación comenzó mientras trabajaban juntos y desde aquel momento no se han separado tanto a nivel sentimental como empresarial. Gestionaron juntos ‘Yakitoro’, así como otros proyectos que lejos de separarles, les han unido. Todavía no tienen fecha prevista ni tampoco una idea preconcebida en su cabeza de cómo y cuándo quieren hacerlo, pero sí existen esas ganas de oficializar su relación. Aunque el covid podría cambiar algunos de los planes que tenía en su mente, la pareja ha hablado sobre su enlace y este parece estar muy próximo, a tenor de las palabras pronunciadas por el presentador en televisión.

(Noticia en elaboración)