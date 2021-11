Alberto Chicote está vivito y coleando. El cocinero ha sido el último famoso que ha sido víctima de un bulo después de propagarse la noticia de que había fallecido. Ante el desafortunado rumor, que ha hecho saltar las alarmas en todas las redes sociales, el presentador de ‘Pesadilla en la cocina’ ha aparecido públicamente para desmentir su muerte y ha advertido con emprender medidas legales.

Con una captura en la que una página web de dudosa fiabilidad publicaba una noticia que confirmaba la muerte de Alberto Chicote, el conocido rostro de Atresmedia ha confirmado en sus respectivas redes sociales que se trata de un bulo y que se encuentra sano y salvo. «Pues parece que a la “gente” de #12Minutos les parece muy divertido jugar con estas cosas y las consecuencias que van adheridas a estas NOTICIAS FALSAS«, comienza a escribir.

«El día que llevo de amigos que les ha dado un vuelco el corazón antes de llamarme no se lo deseo ni a quienes juegan con estas cosas tan serias. Por lo demás, aquí ando más vivo que ayer, y menos que mañana (espero)«, finalizaba y dejaba claro que todos podían respirar tranquilos. A los pocos minutos de hacer público este comunicado, muchos de sus seguidores animaban al presentador de ‘Pesadilla en la cocina’ a denunciar este desagradable hecho. Ni corto ni perezoso, el cocinero aseguraba que «ojalá, pueda» emprender medidas legales contra este suceso.

De la misma forma, sus seguidores se han mostrado frustrados al tener que lidiar con este tipo de fake news y le han brindado todo su apoyo al cocinero.“Sin palabras”, “Vaya gracia amigo”, “¿Pero se puede ser más idiotas?”, “Qué susto, Alberto. Me acaba de salir el corazón por la boca. Hasta que no he visto que lo habías colgado tú no me dado cuenta de que era falso”, “Casi me da un infarto”, “Harto de los fakes, no tienen límite ya”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Otros famosos que han sido víctimas de bulos

El de Alberto Chicote no es un caso aislado. A lo largo de los últimos tiempos, han sido numerosos los famosos que han sido víctima de bulos y rumores en los que se les daba por muertos. Los actores o actrices, así como los cantantes, son uno de los colectivos que más se ven afectados por este tipo de desinformaciones que lejos de quedarse en una mera anécdota, corren como la pólvora por las redes sociales. El pasado mes de julio, Carlos Iglesias, el conocido Benito de la mítica serie ‘Manos a la obra’, era dado por muerto. El futbolista Cristiano Ronaldo también se vio afectado después de ver cómo una satírica página web publicara que había fallecido en un accidente de tráfico. Jordi Cruz, Anne Igartiburu, Jorge Javier Vázquez, María Casado, María Teresa Campos, también son solo algunos de los rostros conocidos que han sido víctimas de estos desagradables bulos.