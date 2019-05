Albert Rivera y Malú no están haciendo nada malo, porque simplemente se han enamorado y han iniciado una relación. Entonces, ¿por qué no han aparecido juntos aún? SEMANA ha podido hablar con el entorno en exclusiva y aseguran que la decisión de mantenerlo en secreto es de ella y explicamos por qué

Mucho se ha hablado de cuándo será la primera aparición pública de Albert Rivera y Malú. Las teorías siempre apuntaban a que sería después de las elecciones, para que la cantante no formara parte de la campaña y pudiera perjudicar el recorrido político del líder de Ciudadanos. Primero se dijo que aparecería juntos tras las Generales, para que el político pudiera hacer su campaña sin que interfiriera su imagen con la cantante. Luego, tras su éxito electoral, se comentó que se dejarían ver tras los comicios Municipales y Autonómicos. Pues bien, estos ya se han celebrado y, salvo falta de acuerdos, no hay más citas electorales en los próximos meses…

Albert Rivera y Malú dan un paso más en su relación

Entonces… ¿les veremos juntos pronto como a cualquier pareja? Se lo hemos preguntado a una persona que tiene relación con uno de los dos. La respuesta que deslizan a SEMANA es que todavía habrá que esperar un poco… ¿Por qué?

Esta persona indica que el motivo de no hacerlo público y comportarse como una pareja cualquiera procede de ella. “Albert no tiene ningún problema, al revés, estaría encantado. Pero ella ha pedido un poco más de tiempo. No quiere que se haga pública la relación hasta que se formen los nuevos gobiernos en los ayuntamientos”. ¿El motivo? “Aunque su gira está cancelada, tiene conciertos contratados con infinidad de municipios. Estos están organizados y costeados directamente por el ayuntamiento de la localidad. No todos son del mismo color político y alguien le ha dicho que le podría perjudicar”, indica esta persona que está al corriente la fuente interna del partido Ciudadanos.

En SEMANA hemos preguntado a promotores de conciertos y señalan que no le faltaría razón. “Los conciertos contratados por los ayuntamientos tienen mucho que ver con el color del partido que gobierne en el consistorio. Por poner un ejemplo, no tienen nada que ver los grupos que actúan en municipios gobernados por el PP con los de Podemos. En el caso de Malú, su imagen junto a Rivera no tendría por qué perjudicarla mucho, porque se trata de una estrella consagrada, pero con seguridad habrá ayuntamientos que no la contratarán por ser la pareja del líder de otro partido. De la misma manera que habrá polémica si un ayuntamiento gobernado por Ciudadanos la contrata. No tengan la menor duda”.

No obstante, tarde o temprano se les terminará viendo juntos. Es cuestión de tiempo. No están haciendo nada malo como para no dejarse ver en público. Son dos personas solteras que se han enamorado. Cuando SEMANA dio a conocer en exclusiva esta relación, muchas voces señalaron que esto le perjudicaría a Albert Rivera. Tras el éxito cosechado por Albert Rivera en las dos últimas citas electorales, se ha visto que no ha sido así.