Durante los últimos meses, mucho se ha hablado sobre una posible ruptura entre Albert Rivera y Malú. Las apariciones públicas de ambos sin estar acompañado por el otro o la ausencia del ex político a uno de los conciertos más importantes de la artista avivaron todavía más esa posibilidad. Sin embargo, el que fuera líder de ‘Ciudadanos’ ha querido aclarar en qué punto se encuentra su relación con la galardonada cantante. Lo ha hecho como el primer invitado de un pódcast que ha lanzado el argentino Marco Peña. Se ha sincerado con él sobre diferentes temas. Incluido su vida amorosa.

Desde que la revista SEMANA destapara el romance entre Albert Rivera y Malú, ambos han intentado mostrarse muy discretos sobre su vida sentimental. Posaron juntos tras dar la bienvenida a su primera hija en común, la pequeña Lucía. Sin embargo, durante los últimos meses la palabra «crisis» era la que más acompañaba a sus nombres. Sin embargo, Albert Rivera ha confirmado que sigue con Malú. Durante su charla con el ex jefe de Gabinete de Ministros argentino Marcos Peña en su pódcast llamado Proyecto 77 ha hecho referencia a algunos de sus aspectos más personales.

«Mis hijas son el motor de mi vida«, comienza diciendo Albert Rivera. El abogado tiene dos hijas: Daniela, fruto de su romance con la psicóloga Mariona Saperas, y Lucía, de su actual pareja, Malú. «A nivel personal si yo tuviera que poner un punto de inflexión en mi vida más allá de la política y que te convierte en mejor persona eso sería sin duda la paternidad. Se coloca ahí una primera prioridad. En la escala de valores siempre van a estar tus hijos lo primero», continúa diciendo referente a su faceta como padre.

Albert Rivera se sincera y habla como nunca de la paternidad

«Fui padre por primera a vez los 31 años. Creía que era entre normal y mayor pero viendo ahora la media española creo que fui padre joven. Y luego he sido padre a los 40 años, en otra etapa más madura. Ahora tengo más tiempo que antes. A los 11 días de nacer mi hija Daniela me tuve que ir a hacer una campaña municipal en la que yo no era candidato pero tenía que apoyar a todos los candidatos de mi partido», ha continuado explicando.