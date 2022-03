Alba Díaz lleva apenas unos días en Madrid, donde aterrizó tras un largo viaje de casi un mes en África. Allí ha estado haciendo un voluntariado junto a otros españoles. Ha estado compartiendo todos los momentos que ha vivido con ellos y con todos los niños y niñas que están en el orfanato con el que ha colaboradora la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’.

Después de que la recogiera su tía Rocío en el aeropuerto de Madrid, Alba se ha instalado en casa para descansar. Sin embargo, la vuelta no ha sido como ella esperaba. Y es que parece que su cuerpo está notando ahora las consecuencias de tanto tiempo fuera de casa y de un largo viaje de vuelta. La joven se encuentra mal y este malestar le impide ahora retomar los compromisos de su agenda.

«Tengo unas placas de caballo y mucho dolor en la boca del estómago, con mareos. Me van a hacer unos análisis ahora. Menuda nochecita», ha empezado compartiendo con sus seguidores en las redes sociales, que han seguido muy de cerca su viaje a África para hacer un voluntariado. A la espera de saber los resultados, Alba sigue encerrada en casa.

Alba Díaz confiesa que no se encuentra bien tras volver de África

Es tal el mal cuerpo que tiene que esto le puede impedir acudir a un evento que tiene este mismo miércoles. «Esta tarde tengo que trabajar e ir a un evento (que será la primera vez que salga de casa desde que llegué de África) y no sé hasta qué punto estoy preparada», desvelaba junto a una foto que aunque es difícil de descifrar, muestra a una Alba tirada en el sofá, descansando.

Mientras descubre el problema de salud que le impide estar al 100%, Alba Díaz sigue compartiendo sus recuerdos. Ha sido un mes increíble, en el que ha colaborado con las tareas que una asociación lleva a cabo en un orfanato. «Mi corazón sigue allí», decía hace unas horas con un vídeo de los paisajes que ha visto cada día cuando se levantaba y cuando se acostaba.

Ha sido una de las mejores experiencias de su vida, muy diferente a las vividas durante sus 22 años. Y hacía una reflexión sobre esto cuando le quedaban apenas unas horas para viajar a nuestro país de vuelta a casa. «He descubierto mi sitio✨ Hace unos meses en un preguntas y respuestas que hice alguien me pregunto si tengo algún sitio donde ir para evadirme y conectar conmigo misma y mi esencia, respirar, analizar y todo ese tipo de cosas. Contesté que no sabría decir un sitio en concreto que me diera tantas cosas a la vez y me evadiera de mi día a día haciéndome sentir la persona más feliz en el planeta, no había dado con él todavía. Ahora puedo decir que si. Esta isla me ha hecho muy feliz y seguramente lo siga haciendo ya que siempre la llevaré conmigo… Gracias Mfangano y gracias a su gente por darle un giro a mi vida», escribía orgullosa con lo vivido.

