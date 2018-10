Alba Díaz Martín desvela cuáles son sus dos mayores defectos

Alba Díaz Martín ha pasado un fin de semana de lo más intenso y familiar, ya que ha celebrado el cumpleaños de su hermana Triana, fruto de la relación de su padre, ‘El Cordobés’, con Virginia Troconis: “Felicidades a la niña de mis ojos. Gracias por enseñarme algo nuevo cada día. Gracias por quererme como lo haces. Por cuidarme. Por querer verme siempre feliz. Por iluminarme con tu sonrisa. Por ser tú. Te amo Triana”, ha escrito en su Instagram Stories con una bonita foto de la pequeña, rodeada de globos gigantes.

A pesar del intenso fin de semana, la hija de Vicky Martín Berrocal ha encontrado huecos para dedicar tiempo a sus redes sociales. No hay día que no comparta nada con sus seguidores y no ha dudado en unirse a la moda de las preguntas y respuestas en Instagram. Esto es algo que no había hecho casi nunca…

Esta nueva tendencia entre las ‘celebrities’ nos permite conocer más cosas de ellas, datos que no suelen dar a través de sus instantáneas. En esta ocasión, Alba Díaz Martín ha desvelado que vive en Madrid y cuánto tiempo dedica a los estudios. No hay que olvidar que estudia en una de las universidades más prestigiosas de la capital.

Ha desvelado que vive en Madrid

Aunque ‘El Cordobés’ vive en el sur, su hija Alba reside con su madre en Madrid. Eso sí, la joven no duda en viajar hasta Sevilla en varias ocasiones para visitarlo. Además, se reencuentra allí con sus hermano Manuel y Triana, y con Virginia Troconis, la mujer de su padre, con la que mantiene una estupenda relación.

Su objetivo es irse a estudiar al extranjero



Está centrada en sus estudios en ‘The College for International Studies’, un centro especializado en Negocios y Comunicación. De hecho, su intención es irse a seguir sus estudios fuera de España. Además, ha asegurado que su futuro estará relacionado con el mundo de la moda, una de sus grandes pasiones.

Quiere dedicarse al mundo de la moda

Sus firmas de moda

Hailey Baldwin es su referente de estilo

Su perfume favorito

Gracias a este turno de preguntas y respuestas, hemos conocido nuevos datos de la vida de Alba. Asegura estar enamorada de la vida y ha confesado cuáles son sus mayores defectos, aunque nosotros no creemos que lo sean: el orden y la constancia. Además, aprovecha este espacio para mandar un mensaje a sus haters.

“Enamorada de la vida”

Su comida favorita

Sus peores defectos

Un mensaje a sus haters