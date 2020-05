Alba Díaz lleva desde que empezó la cuarentena en casa de su padre, ‘El Cordobés’, junto a Virginia Troconis, y sus hermanos, Manuel y Triana. La joven prefirió pasar estos días con el torero, al que no ve tanto como le gustaría por tener su residencia habitual en Madrid, donde vive junto a su madre, Vicky Martín Berrocal. A esto se suma que ella estaba en París haciendo un año con su universidad, por lo que la distancia ha hecho más difícil que se vieran.

Este fue el principal motivo que llevó a Alba Díaz a hacer las maletas para poner rumbo a Sevilla, donde disfruta de tener más terreno para poder llevar mejor estos días de confinamiento. Desde allí no para de compartir los buenos momentos que está pasando en familia, así como sus bailes. Ha demostrado que se mueve muy bien.

Las buenas temperaturas que están haciendo en Sevilla permiten a Alba empezar ya con la rutina de verano. Bikini y tomar el sol se ha convertido en un planazo para estos días. Y el hecho de que ya se pueda tomar el sol ha hecho que Alba comparta una foto de unos de los momentos que ha vivido en el jardín tomando el sol. De esta forma, presume de tipazo.

Esta foto ha sido de lo más inspiradora para la joven ‘influencer’, que ha querido aprovechar esta publicación para mandar un mensaje a todos sus seguidores, con el fin de que es momento de superar las inseguridades que siente uno: «No quieras parecerte a los demás, ser diferente mola. Sé tú, quiérete, valórate, ámate, mímate y a tomar viento lo que opinen los demás. No le estás haciendo daño a nadie, ¿no? Pues listo», empieza diciendo convencida de que no importa lo que piensan los demás de uno mismo.

Después, Alba Díaz asegura tener inseguridades, pero hace hincapié en que lo importante es estar sanos: «Yo tengo estrías, tengo algo de celulitis, como todos, no peso tres kilos, tengo inseguridades a veces, pero al final yo soy yo y no voy a dejar de serlo por nadie ni nada. La cabeza alta señores y señoras. Lo importante es estar sanos y salvos. Lo demás, es un capricho», dice rotunda con el fin de hacer un llamamiento a que tenemos que querernos con nuestros defectos.

No es la primera vez que reflexiona sobre su físico

No es la primera vez que hace una reflexión de este tipo sobre su físico. Y es que hace casi un año, Alba Díaz compartía una publicación de lo más aplaudida. Antes de que llegara el verano, la joven hacía un análisis con el que trataba de ayudar a muchas personas: «Es una época complicada para mucho porque llega el verano, lo sé porque yo también he pasado por eso», empezaba diciendo.

Ella misma aseguraba que ha pasado por todo eso: «No he estado bien conmigo misma. Ha habido verano que me ha costado bañarme y ponerme en bañador. Se pasa fatal y quiero que sepáis que la sociedad puede decir misa, pero cada uno tiene que ser feliz con su cuerpo. Cada uno es diferente. Yo quiero que esa gente no se sienta insegura. Solo hay una vida y hay que aprovecharla», animaba a sus seguidores para que superen los complejos.

«Yo este año antes de verano he intentado ponerme las pilas», declaraba, pero aseguraba que nunca va a dejar de disfrutar de comidas o cenas. «La verdad es que ayer estaba viendo la tele y me entró el atracón y me comí un bol de cereales. Yo siempre voy a seguir comiendo, me gusta la comida. Como y devoro, soy grande de cuerpo, de hueso. No soy delgada y estoy orgullosa. Tengo mis curvas, tengo mi pecho, mi culo…», aseguraba sin complejos. Al final de su confesión, Alba quiso animar a todas las personas que están acomplejadas con un mensaje rotundo: «La gente vale más por su persona. Olvídate de lo que digan. Si tienes curvas, quítate el vestido en la playa y di: ‘Aquí estoy yo’».

