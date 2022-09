Alba Díaz tiene el miedo que todos tenemos. Su familia y sus amigos es lo más importante que tiene en su vida y no quiere imaginarse perder a alguien: «Tengo bastante miedo a la soledad, a no tener a mis amigos y familia cerca o a que no estén. Tengo miedo a no estar a la altura a veces. Me da pánico de vez en cuando andar sola por la calle (aunque no me esté mirando nadie me siento observada, sobre todo en los pasos de cebra».