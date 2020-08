La hija de Vicky Martín Berrocal y ‘El Cordobés’ quería empezar a llevar una vida saludable a su vuelta de vacaciones porque durante los días de relax ha engordado unos cuántos kilos.

Acaban los días de vacaciones para Alba Díaz. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’ ha pasado un verano de lo más imparable. Ha estado en Portugal, en Marbella y en Ibiza, rodeada de amigos y también de su familia. Sin embargo, todo lo bueno llega a su fin y los días de relax han terminado para la joven, que ya está instalada en Madrid para retomar en unos días sus compromisos profesionales.

Desde su casa de la capital española, la joven ha querido compartir unos Stories desde sus redes sociales para decir que aunque quería empezar con la vida sana desde ya, no ha podido. Ha sido incapaz. Y es que ha mostrado la tapa que se ha querido comer antes de cenar, algo que se ha convertido en su debilidad desde que lo probó.

«Me he levantado porque he ido a hacer a compra. Quería empezar a comer más sano, porque este verano me he pasado un poco, por salud… Y mirad… no puedo controlarme. El hummus es mi debilidad… Empiezo la dieta mañana… Vamos a comer, que no hemos comido nada este verano», dice bromeando.

La joven ha querido hacer una confesión a sus más de 225.000 seguidores, con los que ha compartido los kilos que ha engordado este verano. Y han sido, unos seis kilos. Es lo que tiene disfrutar y comer fuera de casa. «Luego tengo que cenar, he hecho gazpacho. Dentro de lo que cabe no estoy comiendo tan mal, solo he engordado seis kilos, solo seis… mi record de mínimo. Hay años que he engordado como 10 kilos», desvelaba para su sorpresa.

No ha sido capaz de empezar con la vida saludable

Y es que parece que aunque no ha tenido miramientos a la hora de comer, Alba no ha engordado tanto como esperaba. Solo seis kilos. Nada que no pueda perder una vez que empiece con su rutina de comida sana y deporte. No olvidamos que la joven acude normalmente a un entrenador personal para hacer ejercicio, esencial para estar en forma.

La hija de Vicky Martín Berrocal es muy activa en las redes, donde ha mostrado no solo los platos que ha probado en sus destinos de vacaciones. También ha dejado ver todos los planes que ha hecho. Esto le ha provocado protagonizar alguna que otra polémica, sobre todo con el tema de la mascarilla.

Tuvo que dar explicaciones por no llevar mascarilla

En una de sus salidas, que tuvo lugar por Conil de la Frontera, en Cádiz, la joven aparecía en unos vídeos de Instagram sin su mascarilla, obligatoria en todos los lugares públicos en nuestro país. Pues bien, el hecho de hacer público este momento le ha llevado a recibir un aluvión de críticas. Han sido tantos los mensajes que ha recibido que se ha visto en la obligación de hacer una aclaración.

«Chicos, llevo mascarila en todo momento, ayer en Conil por la noche, por donde iba andando, no había nadie. Lo que es nadie. Y aproveché para hacer el vídeo. Pero tranquilos, que no me la quito. Siempre estoy con mi mismo grupo de amigos y mi familia, me considero responsable, más aún durmiendo en la misma casa que mi padre… por precaución. Ya no es por mí, sino por mi familia y seres queridos», aclaraba con el objetivo de que terminen de atacarla por este motivo.