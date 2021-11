Alba Díaz se ha convertido en una de las jóvenes más influyentes de nuestro país con más de 260.000 seguidores. La joven, que acude a las fiestas más top de la capital madrileña (que ahora son muchas), ha comenzado la mudanza a su nueva casa. Tal y como se puede ver en las imágenes que os compartimos a continuación, la hija de Vicky Martín Berrocal quiere terminar este 2021 y arrancar el 2022 instalada en su nueva casa. Por este motivo, ha contratado a los profesionales en mudanza para hacerlo lo más rápido posible. Teniendo en cuenta que estamos a finales de este mes, seguramente comenzará su nueva vida el próximo 1 de diciembre ya en su nueva casa.

Rocío Martín Berrocal ha acudido a supervisar la mudanza de su sobrina.

El primer día de mudanza ha sido agotador para Alba Díaz. Aunque cuente con la ayuda de los profesionales, la hija de Vicky Martín Berrocal ha desvelado que se encuentra muy cansada debido al ajetreo. Al parecer, esta noche del viernes tiene un plan con una de las marcas con las que colabora, una fiesta de pijamas. Con tono de humor, la joven asegura que va hacer esa fiesta en su dormitorio de lo agotador que está siendo la gran mudanza que está realizando. Pero no ha estado sola. ¿Quién le ha acompañado?

Tal y como se puede ver en las imágenes que os compartimos a continuación, Alba Díaz ha contado con la ayuda familiar. Si bien es cierto que Vicky Martín Berrocal se mudó a Portugal para vivir junto a su novio, el empresario Joao Viegas Soares, por lo que no ha podido ayudar a su hija en este paso importante en su vida. Eso sí, como hemos dicho antes, no ha estado sola. Le ha acompañado su tía, Rocío, quien ha estado muy pendiente de que el personal de mudanza no tuviera ningún problema con el transporte de las cosas de su sobrina.

Alba Díaz se llevó mobiliario y hasta el colchón de su anterior casa

Rocío Martín Berrocal estuvo supervisando la jornada del personal de mudanzas, quienes sacaban del camión todo perfectamente embalado y colocado en cajas. A juzgar por las imágenes se puede ver que Alba Díaz se ha llevado el colchón de su casa anterior, algunos muebles y obviamente, la gran cantidad de ropa que tendría en su vestidor y que ahora tendrá que volver a colocar en su nueva casa. Grandes cajas y bolsas se guardaban en el camión de mudanza. Ahora, le tocará desembalar todo a la joven y colocarlo en su lugar correspondiente. Seguramente volverá a contar con la ayuda de su tía o incluso podría volar su madre desde Portugal hasta Madrid para ayudarle a terminar con todo lo necesario. Sea como sea, lo cierto es que la joven está muy ilusionada con su nuevo hogar, que se encuentra en unas de las zonas más exclusivas de la capital.