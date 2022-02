Casi 300.000 seguidores están pendientes de la vida de Alba Díaz en sus redes sociales. Ha sido precisamente en el universo 2.0, donde la joven ha revelado que deja España durante aproximadamente un mes para realizar un voluntariado en África. No ha dado más detalles sobre esta experiencia con la que volverá renovada, sin embargo, SEMANA conoce todos los detalles de este viaje a Kenia, donde tiene previsto ayudar en un orfanato. Junto a varios amigos, Alba ha hecho las maletas y tras varias escalas, por fin, está en la Asociación Índigo, proyecto en el que colaborará de manera altruista. Pero ¿qué le espera allí? Esta revista ha investigado y Alba debe cubrirse sus gastos de manutención en función de los días que permanezca allí con una pequeña aportación económica. Mientras tanto ellos se ocuparán de darle un techo donde dormir y tres comidas diarias, por lo que las necesidades básicas estarán cubiertas.

Si bien no hace falta tener ninguna preparación previa, sí que ruegan que seas responsable y respetuoso con la fundación en la que te vas a embarcar. Como en cualquier lugar, tendrá normas y deberes, entre otros, tareas diarias para mantener la casa en orden y la escuela en funcionamiento. Por ejemplo, deberá ayudar en la cocina así como a servir el desayuno, la comida o la cena a los pequeños o a enseñarles en sus rutinas diarias. Alba Díaz trabajará con ellos mano a mano para que aprendan a vestirse, bañarse en el lago, lavarse los diente o irse a dormir, hábitos que se suman también a talleres que impartirán con ellos.

Además, Alba Díaz deberá adaptarse a cada situación, tanto es así que si hiciera falta debería ayudar también a construir instalaciones o incluso a pintar lo que sea necesario. La hija de Vicky Martín Berrocal es atrevida y ahora toca demostrarlo a miles de kilómetros de casa, una experiencia que será incapaz de olvidar. Juegos en plena naturaleza, murales hechos a mano o gincanas para motivarles son solo algunos de los planes que Alba Díaz llevará a cabo, eso sí, siempre rodeados de paisajes de ensueño. El objetivo es ayudar y, aunque la hija de El Cordobés tiene en mente una fecha, esta podría variar en función de lo que se encontrara en África.

Este giro llega para Alba meses después de que terminara su carrera universitaria, Business & Communication, en el College for the International Studies, donde ha tenido compañeros como Froilán. Desde aquel momento, la joven de 22 años no ha encontrado un trabajo estable y tan solo se ha centrado en sus redes sociales, en las cuales está mostrando parte de su periplo. No ha dado el paso sola, sino junto a algunos amigos que ya han pasado por esta misma experiencia del voluntariado, lo que, sin duda, aporta una gran tranquilidad a Alba Díaz.

Alba de este modo pone tierra de por medio y podrá reflexionar acerca de qué quiere y como a muchos le cambiará su lista de prioridades. Seguirá pendiente de su madre, aunque sea desde la distancia, y es que según se ha conocido a comienzos de esta semana, ha roto con su pareja, el portugués, Joao Viegas, con el que tenía una relación sentimental desde hacía tres años.

