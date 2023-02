Alba Carrillo y Nagore Robles han sorprendido a todos con la invitada de su programa en 'Mtmad': Marta Castro, expareja de Fonsi Nieto tras nueve años de relación. Una visita que, a priori, podría levantar ampollas. Es la primera vez que ambas ex del exdeportista se han visto frente a las cámaras y han terminado contando cómo cada relación y cómo han conseguido llegar a esos buenos términos de los que hacen gala: "Alba siempre dice cosas bonitas de mí y del niño".

Durante la conversación, Alba Carillo reconoció su error, pues "me enfadé con Fonsi y lo pagué con ella", cuando Marta Castro era la pareja del padre de su hijo y ella la reciente ex. Esta le quitó hierro al asunto bromeando sobre una sonada discusión que protagonizaron ambas: "A mí me pegó mucho susto porque hacía aspavientos...".

El punto de inflexión para ambas se produjo tras una complicada etapa familiar al fallecer Ángel Nieto, padre de Fonsi y reconocido motorista, en 2017 . Años después, ambas volvieron a consolidarse en esta decisión de "reconciliación" cuando en 2020 Castro se quedó embarazada: "Nos dimos cuenta de que íbamos a ser familia y tuvimos que resetear".

Alba Carrillo, Marta Castro y los detalles de su relación

Ni Alba Carrillo, ni Marta Castro tuvieron temor al enfrentarse a un test sobre Fonsi Nieto y quién lo conoce mejor. Más allá de detalles como el número de pie, terminaron desvelando detalles íntimos como que el piloto no le gusta llevar ropa interior o confesar la manía de él que no soportaban, en la que ambas coincidieron: su obsesión por la limpieza, "volviéndose loco a recoger".

Las bromas eran continúas desde que Carrillo se reía de la posibilidad de que pudieran tener más hermanos para sus hijos: "Estoy segura que nos puede traer un autobús". Aprovecharon también para resolver viejas dudas, como que la relación de esta terminó por su propia decisión y la de la segunda por mutuo acuerdo hace tan solo un año.

¿Qué era lo que menos les gustaba de Fonsi Nieto?

Hubo tiempo también para analizar la relación de ambas en la actualidad con el padre de sus hijos, coincidiendo ambas en que mantienen un buen contacto y se aconsejan. Para Marta Castro esas "regañinas", como ellas dicen, son más habituales ahora, no tanto como cuando estaban juntos en esos más de nueve años de relación que tuvieron.

Con Alba Carrillo, sin embargo, han estado provocadas por todo el idilio que esta tuvo con su compañero de programa Jorge Pérez: "que no es necesario hablar tanto, pero así bien. Le dije que me dejara en paz, que yo no me metía en su vida". Sin saber muy bien porqué, si que esta fue mucho más directa y, asumiendo que no se iba a enfadar con ambas por la entrevista que estaban concediendo, reflexionó sobre la posibilidad de que Fonsi Nieto fuera así de protector con ambas sería "porque se pone celosón".