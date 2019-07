6 Sandra Gago, la nueva diana para no acabar con Feliciano

Y si con Fonsi no termina de poner el punto final a su separación, con Feliciano López la cosa no iba a ser diferente. Tras finiquitar sus problemas económicos con el tenista, ahora es Sandra Gago, su futura mujer, el blanco de las críticas de Alba para no cortar el cordón umbilical que parece que aún le une a su ex marido.