Tras un tiempo alejada de la escena pública, Alba Carrillo reaperece y desvela los motivos de su desaparición: ha pasado el coronavirus

Han sido unos días muy difíciles para Alba Carrillo. La modelo ha estado un tiempo desaparecida tanto de su puesto de trabajo en televisión como colaboradora de ‘Ya es mediodía’ y ‘Viva la vida’ como de las redes sociales donde habitualmente es muy activa. Precisamente ha sido a través de este canal, de su perfil de Instagram, donde ha reaparecido y ha desvelado los motivos por los que ha estado un tiempo alejada de todo: ha superado el coronavirus. Alba Carrillo cuenta cómo ha sido su experiencia con el coronavirus tras superarlo.

Alba Carrillo habla de su experiencia con el coronavirus tras dar negativo en el último test

Tal y como hemos dicho anteriormente, Alba Carrillo se ha sincerado a través de diferentes Stories: «Hola a todos, ¿cómo estáis? A ver quería esperar a estar bien cien por cien, a dar negativo para decir que, bueno, he pasado el covid, He tenido covid estas semanas y por eso he estado fuera de las redes y fuera de la tele», ha comenzado explicando. Con el semblante serio, la maniquí ha revelado cómo lo ha pasado durante este tiempo: «Lo he pasado un poquito mal porque yo tengo asma, estoy con aerosoles, me canso… pero ya he pasado como por todas las fases que hay de covid pero ya he dado negativo», ha explicado.

Alba Carrillo tiene muchas ganas de volver a su puesto de trabajo: «Ya dentro de poco, si Dios quiere, muy poquito, muy poquito, ya vuelvo a ‘Ya es mediodía'», asegura. Además, ha querido agradecer la preocupación por parte de sus seguidores: «Y sobre todo agradecer la preocupación por no verme y los besos y mensajes de ánimo que me habéis mandado. Os lo devuelvo y que muchísimas gracias por estar ahí siempre».

Ha llamado a la responsabilidad de sus seguidores para evitar la propagación del coronavirus

Tras haber dado positivo en coronavirus y tras haber sufrido en primera persona lo qué es el coronavirus, Alba Carrillo ha querido aprovechar para pedir a todos sus seguidores que sigan llevando cuidado porque el covid nos afecta a todos. «Os pido que llevéis cuidado porque poca broma con el covid, distancia de seguridad, seguir las normas porque da igual que seas joven, que seas mayor, que tengas patologías previas, se pasa mal, se pasa bastante mal», ha confesado.

Alba ha explicado los síntomas que ella ha sufrido: «El tema de la respiración y todo eso lo he pasado muy mal, he estado mal de la tripa, he perdido olfato y gusto… Es verdad que ahora lo he ido recuperando pero bueno. Estoy muy cansada y cuesta volver a estar como siempre. Así que poca broma con esto y todos hacer el último esfuerzo, que lleguemos todos a vacunarnos y podamos llegar a nuestra vida normal», ha sentenciado.