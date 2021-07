10 días antes de la fecha de su cumpleaños, Alba Carrillo ya ha empezado con las celebraciones. La primera ha tenido lugar con sus compañeros de trabajo del ‘Fresh’. Sin embargo, no han estado todos los que son…

Alba Carrillo ha querido celebrar su cumpleaños antes de la fecha para reunir a gran parte de sus compañeros de ‘Fresh’, la sección de corazón de ‘Ya es mediodía’. Aunque su cumpleaños es realmente el próximo 31 de julio, la modelo y colaboradora de televisión ha aprovechado el final de la emisión del programa para irse a comer con algunos de sus compañeros de trabajo. Ha llamado la atención algunas ausencias.

Los invitados a esta celebración no han dudado en compartir algunos Stories en sus respectivas redes sociales. Marta López ha sido la más activa y ha dejado claro la increíble relación que tiene con Alba Carrilo cuando las cámaras de televisión se apagan: «Las chicas del Fresh están de celebración», anunciaba junto a una instantánea.

A 10 días para el día de su cumpleaños, Alba Carrillo, consciente de que no puede hacer una gran fiesta para así respetar las restricciones de la pandemia, ha empezado a reunirse con los suyos. El primer evento ha tenido lugar este pasado martes y ha reunido a sus compañeros de trabajo, a los que ella adora.

Los primeros en reunirse con Alba para su cumpleaños han sido sus compañeros de trabajo

Alba Carrillo recibió la noticia de su participación como colaboradora del ‘Fresh’ en un momento delicado para ella. Aún así, aceptó y a día de hoy asegura que fue una de las mejores decisiones de su vida: «Tengo que reconocer que cuando me llamaron para el #Fresh estaba en un momento crítico personal. Era un programa nuevo, no se sabía qué iba a pasar y cómo iba a funcionar. Desde el primer verano, las personas de esta foto, me cautivaron. Fueron haciendo mi camino cada vez más fácil», empieza diciendo la modelo en su última publicación.

Este trabajo le ha servido para mejorar personalmente y sus compañeros de trabajo han hecho posible que así sea: «Con apoyo, cariño y muchas risas, llegamos a ser lo que ahora siento… amigos. Personas importantes que llenan mis días, que han confiado en mí cuando nadie lo hacía y me han mostrado comprensión hasta en mis peores días. Hasta en los momentos peores hay un rayo de luz que puede acabar convirtiéndose en algo muy importante. Hoy hemos celebrado mi cumple. Aunque es en una semana, el 31 es un día muy especial y mucha gente coge las vacaciones y ya no está. #mifamiliafresh«, termina diciendo emocionada.

Grandes ausencias

En esta celebración de cumpleaños tan increíble han llamado la atención algunas ausencias. Y es que los que salen en la foto no son los únicos colaboradores que aparecen cada día en el programa. Faltan rostros tan conocidos como Rosa Benito y Jorge Pérez, ganador de la penúltima edición de ‘Supervivientes’. No sabemos si no estuvieron invitados o si no pudieron asistir a esta cita.