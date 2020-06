Este domingo, Alba Carrillo y Miguel Frigenti se reencontraron cinco meses después en un plató de televisión tras sus polémicos enfrentamientos cuando la maniquí estuvo en la casa de Guadalix de la Sierra. Ambos estuvieron como colaboradores en el plató de ‘A propósito de Supervivientes’, donde además se estrenaba Sonsoles Ónega como presentadora tras la marcha de Jordi González y que fue la «jefa» de ambos colaboradores en el programa de ‘Ya es mediodía’, programa en el que la modelo sigue colaborando en el espacio del ‘Fresh’, pero donde hemos dejado de ver a Miguel Frigenti.

Este lunes, la modelo ha querido analizar cómo fue su reencuentro, en el que se lanzaron alguna que otra pullita en directo. «Yo no tengo ningún rencor. Fue el 31 de diciembre. Yo espero que la sangre no llegue más allá, que Alba no abandone el plató y podamos pasarlo bien», decía Miguel Frigenti este domingo a Sonsoles. La respuesta de Alba era la siguiente: «Yo es que le hacía en Guadalix. Me ha encantado no verle en el confe, así que encantada. Muy contenta», respondía en tono irónico la modelo.

A pesar de que parecía que las aguas se habían calmado, todo muy lejos de la realidad. «Alba yo estoy encantando de verte aquí, que siempre has dicho que no te ibas a sentar conmigo en un plató y aquí estás. Espero que no lo abandones porque el único que te falta por abandonar es el de los informativos», ha asegurado Frigenti. Unas palabras que no hicieron ni pizca de gracia a Alba Carrillo que confesó que «no voy abandonar. ¿Sabes por qué? Porque está Sonsoles». Una declaración que no hizo más que avivar la disputa entre ellos: «Pues me alegro que empieces a ser un poquito profesional«, respondía el colaborador.

Ambos volvieron a tener una monumental bronca en directo

Alba Carrillo en lugar de tranquilizar los ánimos, no hizo más que avivarlos: «A ti es que ni te llaman, gordi. Acuérdate que de donde te has ido es donde estoy ahora yo. Que no te llaman Gordi», espetó la modelo bajo la atenta mira da de Sonsoles que intentaba que no hubiera más bronca entre los que habían sido compañeros en ‘Ya es mediodía’ meses atrás. La cosa no quedó ahí y comenzaron a llamarse con apelativos, como «Barbie Mapache». Así es como describió Friguenti a la propia Carrillo, que un día después ha querido explicar ese apelativo y ha querido responderle.

Alba ha asegurado que lo de Barbie Mapache es por «la llantina. Por el rimmel. Yo por lo menos soy una Barbie, él no llega ni a los Baby Pelones . Es que no puedo con él», ha asegurado Alba Carrillo tras ver el vídeo en el que se mostraba como había sido su reencuentro en televisión cinco meses después.

El estreno de Sonsoles Onéga en prime time

A pesar de este enfrentamiento, otro de los momentazos de la noche fue el de Sonsoles Ónega estrenándose en el programa. Este lunes también ha querido contar cómo se sintió: «Muy bien y muy excitante, como te dije. Tuvo una audiencia buena«, ha respondido, pero ha querido avisar a Alba de que «a lo mejor volvéis a encontraros», ha dicho. Según Alba Carrillo, «Miguel Frigenti quiere volver al Mediodía», a lo que la presentadora ha asegurado que ella no tiene nada que ver ahí y que eso lo tendrá que decir la directora.

Sonsoles es muy discreta y no ha querido fardar del gran éxito que tuvo en su nuevo proyecto televisivo. Y es que además el fichaje de Sonsoles Ónega para el nuevo reality de Telecinco causó muchísima sorpresa en redes sociales. De cronista política la periodista pasó a presentar ‘Ya es mediodía’ y ahora su carrera volvía a dar un giro de tuerca al conocerse que ella será la encargada de presentar los debates de ‘La casa fuerte’ junto a Jorge Javier Vázquez.

Ella y Jorge Javier Vázquez unirán su talento como presentadores en la última apuesta de Telecinco, ‘La casa fuerte‘, un programa que anuncian con ingredientes que le acercan más al éxito si cabe. La emoción, la tensión y la diversión son solo algunos de ellos, pero ¿qué acogida ha tenido este inesperado salto de la conductora de ‘Ya es mediodía‘?, ¿qué opinan las redes de este espacio cuyo estreno es casi inminente?, ¿y de la elección de presentadores? Ambos se colarán dos veces a la semana en nuestros hogares y es que el catalán estará en las galas de cada jueves y Sonsóles Ónega en los debates. Mientras hay espectadores que señalan que Jorge Javier Vázquez está muy presente en la parrilla televisiva, hay otros que aplauden el fichaje y giro de tuerca que ha ido dando la carrera televisiva de ella.