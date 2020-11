La modelo y colaboradora de televisión está pasando por uno de los momentos más duros de su vida después de que haya perdido a su perrito Lunes, con el que tenía una relación especial. Esto es lo que está haciendo Alba Carrillo para superar su ausencia.

Alba Carrillo no está pasando por el mejor momento. A pesar de que acaba de poner en marcha un nuevo proyecto profesional, la modelo y colaboradora de televisión recibía hace apenas unos días una noticia de lo más dolorosa. Y es que fallecía su perrito Lunes, al que estaba muy unida.

Ahora, después de unos días que están siendo duros, Alba se ha visto con fuerzas para retomar el deporte. Esto es en lo que se está refugiando para superar la ausencia de su perrito. Ella misma desvelaba hace horas horas que necesita tiempo: «Estoy aprendiendo las bondades del esfuerzo físico en las emociones. #calmaenelalma 🍃 gracias», escribía junto a una imagen en la que la vemos haciendo una tabla de ejercicios en casa.

Alba Carrillo se refugia en el deporte para superar la gran pérdida

Cuando no está trabajando o haciendo deporte, Alba Carrillo disfruta de paseos por la naturaleza con su perrito Fresh. La modelo compartía hace unos días que está pasándolo mal y que solo el tiempo hará que vaya estando mejor: «Me manda mi padre un texto mientras paseo con Fresh: El poeta Valéry decía que “la memoria es el porvenir del pasado”. De momento solo duele. Tiempo.🍃», describía sobre la etapa que está viviendo.

Ella misma compartía hace unos días la triste noticia junto a una instantánea en la que aparece con Lunes: «Quiero aprender a amar como un perro. De esa manera incondicional en la que solo amamos los humanos a nuestros hijos. Sin esperar nada a cambio, sin exigir, solo dando… Lunes me ha hablado más que muchos humanos con miles de palabras que no decían nada. Me ha guarecido con sus ojos, en días tristes, más que muchos abrazos de personas que no acaban reconfortando. Me ha enseñado que por muy revuelto y feo que estuviera todo, al llegar a casa siempre estaría él, feliz y lleno de energía, esperándome», empezaba diciendo.

Anunciaba la triste noticia con esta instantánea

«A través de sus ojos, he aprendido a amar a todos los animales. Los ojos de los animales, brillantes y expresivos siempre claman piedad y llenan de ternura. Piedad porque injustamente, están a nuestra merced. Ternura, porque sacan lo mejor de nosotros y calman nuestras entrañas. Amar a un animal, te acerca a lo mejor de ti mismo. Nos enseñan que los animales están por debajo de nosotros porque no son racionales. Craso error. Nos sacan muchos peldaños en humanidad, están infinitamente más alto que nosotros en la escala de valores y tienen mucha más pureza y verdad. Siempre te querré y te estaré eternamente agradecida por todo lo que nos has dado. Eres experto en robar corazones en tiempo récord. Una parte de mi mundo se va hoy contigo, se cierra una etapa. Ve feliz, Lunes. 💔🐶», terminaba diciendo con tristeza.