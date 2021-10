«Yo quiero volver a ser mamá, probablemente sea sola. En principio sería por inseminación artificial con un donante anónimo», ha desvelado la colaboradora.

El pasado jueves, Alba Carrillo llegó a su límite y atacó duramente a la madre de Adara Molinero después de enzarzarse en un tenso enfrentamiento. Un día después, la colaboradora pedía disculpas en ‘Sálvame’ y reconocía que seguía molesta con Isabel Rábago y su actitud hacia Lucía Pariente. En medio de su charla con Carlota Corredera, la modelo desvelaba el verdadero motivo por el que su madre había entrado en ‘Secret Story’ y compartía con la audiencia sus planes de futuro.

Alba Carrillo continúa muy dolida con Isabel Rábago y sostiene que en estos momentos ve muy difícil que su relación con la periodista pueda llegar a buen puerto después de que esta «atacaba a mis dos pilares fundamentales de manera directa». En concreto, la colaboradora de ‘Sálvame’ admitía que su madre, Lucía Pariente, había entrado a ‘Secret Story: La casa de los secretos’ por un importante motivo que la propia colaboradora de ‘Viva la vida’ ya conocía.

«Yo quiero volver a ser mamá, probablemente sea sola y esto solo lo he hablado con mis amigos del ‘Fresh’. Mis padres van a estar a mi lado y ayudándome. En principio sería por inseminación artificial con un donante anónimo«, comenzaba a explicar. Tras esto, Alba Carrillo desvelaba que inició el proceso hace unos meses: «He congelado mis óvulos, me recomendaron que lo hiciese antes de los 35. Hice el proceso que es muy duro, de verdad, tengamos mucha más empatía con las mujeres que donan óvulos porque lo hacen de manera generosa. Me parece bueno que se sepa y se le dé naturalidad«.

Alba Carrillo insiste en que sus planes de futuro lo conocían muy pocas personas, entre ellas Isabel Rábago. Por ello, no entiende la actitud que esta ha tenido con su madre y se siente dolida por todo lo que ha ocurrido en los últimos días. De la misma forma, la también colaboradora de ‘Ya es mediodía’ explicaba que fue Lucía Pariente quien se animó a participar en el reality de Telecinco para hacer «un poco de hucha» de cara al nuevo miembro de la familia. «No estamos mal económicamente, pero me quieren ayudar«, aseveraba.

Alba Carrillo se retracta de los ataques hacia Adara Molinero y su madre

«Yo no he hablado de mi madre como has hablado tú de la tuya. No voy a entrar, tú a mí no me das ejemplo. Fuiste a la casa y Adara no pregunto ni por su hijo. ¿Le vas a dar lecciones a mi madre de abuela? Anda y péinate. No te lo crees ni tú», le decía el pasado jueves Alba Carrillo a Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero. Un día después, la colaboradora se mostraba arrepentida de sus palabras y confesaba que su defensa había perjudicado a su madre. «No me gusta mezclar el feminismo con esto, es un comentario desafortunado sea cual sea el género. Creo que no he sabido defender a mi madre, no lo he hecho bien, no tengo esa templanza suficiente para que no me duela lo que me digan y no sé gestionarlo», se defendía.