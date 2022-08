Habituada a lidiar en los platós de televisión y también en las redes sociales, Alba Carrillo ha contestado de forma rotunda cuando una seguidora ha realizado un comentario sobre su peso. «Ojito que te estás engordando un pelín», ha sido una de las últimas críticas que ha recibido. La respuesta de la colaboradora no se ha hecho esperar y ha sido muy aplaudida por parte de sus seguidores.

«No estoy engordando», ha puntualizado Alba Carillo en un primer momento. La exmujer de Feliciano López ha aclarado que en el mes de agosto no entrena, como sí lo hace habitualmente durante el resto del año. Además, añade que está «estupenda en todas las analíticas y la ropa me queda fetén». La colaboradora ha aprovechado este comentario para recordar que este tipo de críticas pueden «hacer daño a niñas en crecimiento y son más peligrosos que saltar de una roca».

Alba Carrillo habla alto y claro

Sin pelos en la lengua, como se expresa siempre, y consciente de que los comentarios sobre el peso pueden herir la sensibilidad de muchas mujeres, así ha contestado Alba Carrillo: «Yo sé perfectamente cómo estoy y no me haces dudar, pero una personita en crecimiento puede sentirse insegura ante su cuerpo y luego vienen los disgustos», ha indicado. Ha continuado su mensaje añadiendo que hay que ser más «cautos» con las «apreciaciones» que se vierten a través de las redes sociales. «No objetivas a los cuerpos propios y ajenos». Termina la respuesta con estas palabras: «Te presto mi cuerpo cuando quieras y me dices cómo te sientes. Vas a flipar, pero con el cerebro ni te cuento».

El post que ha generado este comentario incluye distintas fotos en bikini de Alba Carrillo durante sus vacaciones en el municipio abulense de Nava del Barco. «La felicidad son momentos que te das cuenta que lo fueron cuando pasa el tiempo…», afirmaba en su cuenta de Instagram donde se muestra disfrutando al máximo del verano en compañía de su hijo, Lucas, fruto de su relación con Fonsi Nieto. Ha regresado al que considera su mejor refugio donde ha vivido unas inolvidables vacaciones desde su niñez. «Siempre he tenido claro que tener un pueblo es un tesoro y si está en fiestas… es tener mucha, mucha suerte», ha señalado esta vez.

Nava del Barco es el paraíso particular de Alba Carrillo al que siempre regresa. «Aquí nació mi abuela, mi madre vino siempre, yo pasé aquí mis verano y Lucas no se lo salta nunca», ha contado a sus seguidores. Ahora está inmersa en las fiestas patronales de la localidad y ha querido agradecer la organización de las distintas peñas que han estado al frente durante estos años. «Gracias por todos estos años de esfuerzo y dedicación, nos habéis hecho muy felices! A seguir! Viva mi pueblo!».