Alba Carrillo tenía claro que no quería encontrarse con Miguel Frigenti, colaborador de ‘Ya es mediodía’ -programa en el que ella también trabaja- después del encontronazo que tuvieron durante su encierro en la casa de Guadalix, donde la modelo concursaba y del que terminó quedando segunda finalista.

Sin embargo, sus deseos no se han cumplido, porque finalmente se ha producido el esperado encuentro y ha acabado mal, muy mal. Sonsóles Ónega se preguntaba cuándo se había acabado el amor que había entre ellos, si es que algún día lo hubo: «Amor no ha habido nunca. Tampoco hemos sido amigos. Creo que se puede comentar todo, pero con educación. Tampoco pasa nada. Yo voy a seguir viniendo a mi puesto de trabajo. Tampoco tenemos que ser amigos», comenzaba explicando Alba Carillo.

«Yo a lo mejor me he equivocado en el término mierda al final del concurso, lo reconozco. Me equivoqué porque yo estaba muy quemado. Cronológicamente es ella la que hace la broma una y otra vez para que yo abandone el programa. Ahí es cuando yo le mando el tuit. Eso no justifica que me llame como me llamó», explica.

Alba Carrillo no duda en recriminarle que Miguel ha estado ganando dinero a su consta. «Yo gané dinero porque estaba trabajando en ‘GH VIP’, pero tú ganaste dinero yendo al confe para ir a verme. Pido por lo menos un respeto a la mano que te da de comer», le dice rotunda.

«A mí se me conoce por comentar un concurso. A mi una persona que me llama hijo de p* y no tiene la educación de pedir disculpas… pues no tengo nada de qué hablar», continuaba diciendo Miguel Frigenti. Alba, muy enfadada, ha querido decirle rotunda que no tolera que haya hablado de ciertas cosas.

«Has dicho que si telefonsi, telefeliciano, te has metido con todo, tu amiga Adara todo lo ha dicho bien… ¿Eso es ser un buen comentarista de realities?», le ataca. «A ti se te conoce por vender tus rupturas sentimentales», le contraataca el colaborador de televisión. «Al decir que mi concurso era una mierda has insultado a todos esos fans y has hecho la vida imposible a mi madre», le dedica Alba en medio de la monumental pelea.

Ante el ataque de Miguel sobre que Alba es clasista, la modelo le ha contestado muy enfadada: «Yo no soy clasista, que yo cuando llego a la redacción saludo a todos mis compañeros. Sin embargo, tú cuando llegas te metes en la reunión y esperas a que te traigan el bocadillo.

Sonsóles se ha visto obligada a poner orden, aunque no ha podido conseguirlo, ya que Alba continuaba con la guerra y le decía a Frigenti: «Tú eres un sinvergüenza». La presentadora, que pensaba que podía arreglarlo, se ha dado cuenta de que es complicado: «Aquí no podemos arreglar nada…».