Con el paso de los años podemos olvidar algunas de las cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, pero en otras ocasiones estas nos persiguen años después. Esto puede hacer que nos estén atormentando durante un tiempo, sobre todo si han quedado grabadas en algún lugar u objeto. Algo por el estilo es lo que le ha ocurrido a Alba Carrillo con un vídeo que tiene Diego Arrabal en su poder desde hace años.

Diego Arrabal posee un vídeo que haría mucho daño a Alba Carrillo

Este fin de semana, Alba Carrillo y Diego Arrabal han vuelto a tener un encontronazo en televisión. ¿El motivo? Al parecer Diego Arrabal tiene en su posesión un vídeo grabado en un crucero en el que se encontraban Alba y su madre, Lucía Pariente, con el que se dejaría en muy mal lugar a madre e hija. Ambos volvieron a sentarse en un plató de televisión (con Diego a través de videollamada) y volvieron a demostrar que ese vídeo sigue preocupando mucho a Alba y que Diego quiere que este vea a la luz, aunque parece ser que la dirección del programa, en este caso ‘Viva la vida’, prefiere dejar la Caja de Pandora cerrada. “Yo lo único que pido a la dirección del programa es si tiene valor para poner el video que yo quiera del viaje del crucero de Alba Carrillo”, pidió Diego Arrabal a la dirección del mencionado programa durante estos días.

Unas palabras que hicieron explotar a una Alba Carrillo que incluso se atrevió a decirle al paparazzo que “si tienes algo que decirme, vete a un juzgado” y después aseguró que “no le voy a dejar que entre en ese tema”. A pesar de la insistencia de Emma García, que desconocía que estaba ocurriendo, Alba no quiso entrar en ese juego que podría terminar dañándola, ya que no quiere que este vídeo salga a la palestra. A pesar de la negativa de la modelo, Diego incluso se atrevió a regalarle estas imágenes a la dirección del programa.

Alba ha explotado contra el paparazzi tras mencionar estas imágenes

Al escuchar esas palabras, Alba no aguantó más y estalló contra Arrabal: “Yo to regalo que vayas a los juzgados. Te regalo el abogado, te lo regalo. Si tienes algo que decir, lo demandas donde se tienen que demandar las cosas, papanatas”. “No, no vayas por ahí. Que si no hay temas, tú no los saques, no inventes cosas, si tienes que decir algo te vuelvo a repetir te pago el abogado”, añadía una Alba muy enfadada al ver cómo su pasado más amargo volvía a ver la luz. Era tal la preocupación que tenía la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ que llegó incluso a amenazar con marcharse del programa si seguían hablando de ese tema y aseguró que “es un tema que me hace mucho daño”.

Un polémico vídeo con historia: casi tres años en el tintero

Este vídeo lleva guardado en las cajas del paparazzo Diego Arrabal desde hace tiempo, ya que en octubre de 2017, Alba y él ya tuvieron un tenso encontronazo a raíz del mismo vídeo. Fue durante un ‘Sábado Deluxe’ al que acudieron Alba y su madre, Lucía Pariente, como invitadas, y el paparazzo estaba sentado como colaborador, algo que no sentó nada bien a la modelo. Todo se fue de madre cuando este volvió a nombrar que tenía estas imágenes en su poder. En este caso, Alba incluso sí que se atrevió a abandonar el plató durante una publicidad ya que se encontraba muy nerviosa. A su regreso, en el que estaba visiblemente muy emocionada y con lágrimas en los ojos, Diego tuvo que abandonar de manera definitiva el plató de televisión.

Ahora, casi tres años después, se vuelven a ver las caras y sus polémicas del pasado siguen sin solucionarse, sino todo lo contrario, siguen avivando la polémica. Ahora bien, ¿qué ocurre en ese vídeo que tantos quebraderos de cabeza le han dado y le siguen dando a Alba y en la que aparece junto a su madre Lucía Pariente? De momento, se desconocen más detalles de estas polémicas imágenes que Alba no quiere que salgan a la luz y que se pone muy nerviosa si oye hablar de ellas.