«Siempre te querré y te estaré eternamente agradecida por todo lo que nos has dado», ha escrito la colaboradora en sus redes sociales.

Alba Carrillo está atravesando uno de los días más difíciles de su vida. La colaboradora de televisión se ha tenido que despedir este sábado de Lunes, su compañero más fiel. La modelo se ha despedido de su perro a través de las redes sociales y ha confesado que le estará eternamente agradecida por todo lo que ha hecho el can por ellos.

«Quiero aprender a amar como un perro. De esa manera incondicional en la que solo amamos los humanos a nuestros hijos. Sin esperar nada a cambio, sin exigir, solo dando… Lunes me ha hablado más que muchos humanos con miles de palabras que no decían nada. Me ha guarecido con sus ojos, en días tristes, más que muchos abrazos de personas que no acaban reconfortando», ha comenzado a escribir Alba Carrillo en sus redes sociales junto a una preciosa imagen en la que aparece abrazando a Lunes.

Tras esto, la ex de Feliciano López ha hecho hincapié en que su fiel amiga le ha enseñado a valorar la vida y a desprenderse de la negatividad. «Me ha enseñado que por muy revuelto y feo que estuviera todo, al llegar a casa siempre estaría él, feliz y lleno de energía, esperándome. A tráves de sus ojos,he aprendido a amar a todos los animales. Los ojos de los animales, brillantes y expresivos siempre claman piedad y llenan de ternura. Piedad porque injustamente, están a nuestra merced. Ternura, porque sacan lo mejor de nosotros y calman nuestras entrañas«, proseguía.

Alba Carrillo le estará eternamente agradecida

De la misma forma, Alba Carrillo admitía que el amor hacia un animal, saca lo mejor de las personas: «Nos enseñan que los animales están por debajo de nosotros porque no son racionales. Craso error. Nos sacan muchos peldaños en humanidad, están infinitamente más alto que nosotros en la escala de valores y tienen mucha más pureza y verdad».

Alba Carrillo está completamente hundida y ha confesado que una gran parte de ella se ha ido este sábado tras la muerte de su fiel compañera. «Siempre te querré y te estaré eternamente agradecida por todo lo que nos has dado. Eres experto en robar corazones en tiempo récord. Una parte de mi mundo se va hoy contigo, se cierra una etapa. Ve feliz, Lunes», finalizaba. Lunes se convirtió en uno más de la familia y aparecía en un sinfín de publicaciones de la modelo y de la madre de esta, Lucía Pariente. Hace unos meses, Alba Carrillo ampliaba la familia gracias al regalo que le hicieron sus compañeros de ‘Ya es mediodía’. En concreto, los colaboradores del programa le regalaron un perro con motivo de su cumpleaños. Desde entonces, Fresh se ha convertido en un miembro fundamental de su familia del que no se separan ni un minuto.

Hace unas semanas, pudimos ver la gran complicidad que había entre Lunes y Fresh debido a una de las publicaciones de la exconcursante de ‘GH VIP 6’ en la que aparecían ambos engalanados con un sombrero para celebrar el noveno cumpleaños del pequeño Lucas.