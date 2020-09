Alba Carrillo y Rocío Carrasco se convirtieron en íntimas tras su paso por ‘Amigas y conocidas’. La maniquí ha vuelto a sacar la cara por ella

De todos es conocido la excelente relación entre Alba Carrillo y Rocío Carrasco desde que se convirtieran en compañeras de trabajo en ‘Amigas y conocidas’. Desde entonces, han sido muchas las ocasiones en las que Alba ha hablado de su amiga y ha salido a defenderla de manera pública. La última vez ha sido este fin de semana en ‘Viva la vida’, donde colabora habitualmente. Alba ha querido echarle un cable a su amiga y confidente después de que Fidel Albiac sea señalado como la «mano negro» de todas las informaciones que están saliendo en torno a Antonio David Flores y que han hecho que su relación con su mujer Olga Flores penda de un hilo y esté en el punto de mira.

Alba Carrillo asegura que su amiga no le ha pedido nada

Mucho se ha hablado de si tanto Fidel Albiac como Rocío Carrasco aprovecharían la presencia de sus amigos en televisión para que dieran algún que otro mensaje y contarán su versión de los hechos. Algo lejos de la realidad. Así mismo lo ha desvelado Alba Carrillo, que ha asegurado que “Todos queréis dar una imagen de Rocío como si fuera un ogro y no lo es. Se hablan las cosas y ya está”, ha dicho la colaboradora de televisión. Alba ha asegurado que tanto Fidel como Rocío intentan mantenerse lo más alejados posible del foco mediático, a pesar de que muchas veces no lo consiguen.

“Rocío nunca me ha dicho que yo diga o deje de decir, lo único que me ha pedido es que yo no me lleve disgusto y que no entre en cosas que me puedan traer problemas. Rocío protege a los amigos que damos la cara por ellos”, ha dicho Alba Carrillo asegurando que su amiga jamás le ha pedido que diga ninguna información sobre ellos. Ni buena ni mala. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP 17’ ha querido ser clara sobre Rocío Carrasco, asegurando que ni es tan mala como la pintan y que no quiere que sus amigos se involucren en sus polémicas. Aún así, es inevitable que finalmente se vean envueltos al estar trabajando en televisión.

A pesar de esto, la maniquí siempre que puede sale en defensa de Rocío Carrasco, aunque prefiere mantenerse al margen y no hablar sobre el tema. El caso es que cuando le preguntan por ello, responde pero siempre defendiendo públicamente a la hija de La más Grande, que vuelve a estar en el ojo del huracán tras todas las informaciones que están saliendo de Antonio David Flores y que señalan a Fidel como la persona que se ha encargado de sacarlas a relucir.