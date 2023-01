Tras un tiempo alejada del foco mediático después de su polémico affaire con Jorge Pérez Díez, Alba Carrillo ha vuelto a su puesto de trabajo. La colaboradora de televisión se ha sentado en su silla de ‘Ya es mediodía’, donde no ha dudado en responder a todo lo relacionado con lo que ha pasado en las últimas semanas. Desde la fiesta de Unicorn en el que ambos fueron vistos dándose un beso, tanto Alba como Jorge se han visto envueltos en la polémica. Ahora, Alba Carrillo regresa y lo hace mostrando también su malestar con Joaquín Prat y algunos de sus compañeros de programa.

«Hay cosas que me han dolido, pero no pasa nada. Pero como vamos a empezar de cero, pues hay que decirlo», le reprochaba al presentador. «Me ha dolido que a mí me habéis acusado de cosas que no he dicho. Las cosas que digo, las reconozco y las mantengo pero las cosas que no digo, no. Yo no he hablado nunca del pene de nadie ni de las relaciones de nadie ni el tamaño ni nada. Yo tengo un hijo y lo he pasado muy mal. He sufrido y me ha dolido por parte de mis compañeros. Se han tergiversado cosas que jamás he llegado a decir», ha continuado explicando visiblemente enfadada por todo lo que se está contando sobre ella.

«Me ha molestado pues cosas que yo al final me he sentado en mis programas y he hablado de lo que se me ha preguntado. Estoy en una situación donde yo no fui la primera en hablar, en la que ahora se me ha tachado de haberme pasado de frenada. Si me preguntas, para mí pasarse de frenada es que te inviten a una fiesta privada, te graben y se emita», continúa verbalizando la colaboradora de televisión. «Me parece pasarse de frenada que se autorice a publicar esas imágenes por una persona que luego nos dice que si hablamos de ese tema, que el primero que ha hablado es él, nos va a demandar», revela.

«Me parece mal que se emitan comunicados y burofax a compañeros cuando se está permitiendo que amigas y altavoces de esa persona hable. Aquí, o todos iguales o ninguno», cuenta. Alba Carrillo ha revelado que ella también ha recibido el burofax por parte de Jorge Pérez, y que este ha sido contestado. «Yo no voy hablar más de este tema porque la publicidad se paga. Yo empecé en el ‘Fresh’ cuando empezó y no había nadie», explica la maniquí.

Tampoco ha desaprovechado la ocasión para volver atacar a Isabel Rábago: «Le mando un besito grande porque le recuerdo que acaba de licenciarse para ser letrada. No, porque se ha hablado de temas legales que no están bien dichos. Tú puedes poner una demanda y mandar un burofax. Vamos a ser un poco ya coherentes. Yo también puedo recurrir a la ley. De hecho, sin anunciarlo ni amenazar he tomado mis medidas legales y empezará a llegar en breve por las personas que yo me he visto dañada yo y mi familia», ha continuado contando.