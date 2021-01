La colaboradora de televisión reconoce que volvería a pasar por el altar porque «todos nos merecemos de la vida segundas, terceras e infinitas oportunidades».

En medio del temporal de frío y nieve que ha dejado a su paso la borrasca Filomena, Alba Carrillo ha aprovechado la ocasión para interactuar con sus seguidores. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ se ha abierto en canal y ha hablado sin filtros de algunos de los sueños y metas que se ha puesto. Desde su faceta como madre a querer volver a tener un hijo, pasando por sus planes de pasar por el altar, hasta su sueño televisivo.

Alba Carrillo ha hablado sin tapujos sobre algunos temas que más interés despiertan en ella a raíz de las preguntas de sus seguidores. La colaboradora de televisión se ha deshecho en halagos a la hora de hablar de su pequeño Lucas, reconociendo que está muy mayor: «Es lo mejor que me ha pasado, la faceta de mi vida que más me llena es la maternidad. Él saca lo mejor de mi, me ha ayudado tanto a ser mejor…». Orgullosa de su faceta familiar, la hija de Lucía Pariente resalta que su día a día es el mismo que el de cualquier persona: «trabajar, entrenar, leer, estudiar y ver series».

La que fuera participante de ‘Supermodelo’ ha vuelto a incidir en su deseo de volver a ser madre, aunque soltera. «Ahora, por suerte, se puede ser mamá sola sin que te estigmaticen. La felicidad puede ser igual de inmensa«, señala y hace hincapié en que hay muchos tipos de familia. Además, también ha desvelado cuáles son los nombres que le pondría a su futuro bebé: «De niña me encanta Lucía y de niño, Mateo».

Vive la vida intensamente, tanto para lo bueno como para lo malo, por ello aprovecha cada segundo para disfrutar de las pequeñas cosas, sobretodos si lo hace acompañada de su pequeño y del hombre que le ha devuelto la ilusión por el amor, Santi Burgoa. Carrillo lleva dos años con el periodista de Mediaset y ha asegurado que su relación con su otro «hombrecito» es maravillosa. «Se llevan muy bien como no podría er de otra manera, son dos chicos diez que me quieren un montón«, sentencia. Además, reconoce que volvería a pasar por el altar: «Volvería a hacerlo todo porque todos nos merecemos de la vida segundas, terceras e infinitas oportunidades».

Sus deseos y su futuro en televisión

Alba Carrillo reconoce que tiene muchas ilusiones de cara al año que acaba de comenzar, especialmente en lo que al terrero laboral se refiere. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ se encuentra cursando sus estudios de Criminología y en medio de su preparación de cara a sus exámenes ha resaltado que cuando acabe le encantaría comentar sucesos en la tele y ser colaboradora de la sección de crímenes.

La hija de Lucía Pariente no descarta volver a participar en un reality. Tras concursar en ‘Supervivientes’ y vivir en la casa más famosa de la televisión, con el tiempo se ha dado cuenta de que ambas experiencias fueron muy satisfactorias porque se llevó un gran aprendizaje. Eso sí, resalta que estar en Guadalix de la Sierra fue muy duro. Por otro lado, también explica que le encantaría ver cómo su madre sigue sus pasos y participa en ‘Gran Hermano’. «Me encantaría que fuera para descubrir mi faceta de defensora, aunque sería muy vehemente», cuenta. Además, puestos a pedir, confiesa que si le dieran un programa, este tendría que ser parecido a ‘Hable con ellas’.