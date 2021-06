«Escribo desde el máximo respeto, no todo puede valer», ha asegurado el exfutbolista a través de un comunicado en sus redes sociales.

«Si yo contara lo que he vivido, sería una trilogía de terror», aseguraba hace unos días Laura Sánchez en una entrevista al hablar de la larga y complicada batalla judicial que ha mantenido por la custodia de Nadia, la hija que tuvo en común con Aitor Ocio. Ahora, tan solo unos días más tarde, ha sido el exfutbolista el que ha roto su silencio y ha expresado su opinión acerca de las rotundas palabras de la modelo.

El pasado miércoles, Laura Sánchez confesaba a ‘Hola’ que le habían diagnosticado diabetes, una enfermedad que ella misma relaciona con el dolor que ha sufrido en los últimos años por la ausencia de su hija. «No he vivido su infancia com a mí me hubiera gustado«, relataba acerca de la complicada batalla judicial por la custodia de su hija de 15 años, quien desde hace dos vive con su padre en Bilbao. Ante todo los comentarios que han surgido a raíz de su entrevista, Aitor Ocio no ha dudado en valorar las declaraciones de la madre de su hija. «Escribo desde el máximo respeto, no todo puede valer«, decía de manera rotunda.

El empresario vasco ha hecho hincapié en que siente «asombro, pena, tristeza y también dolor después de leer ciertas declaraciones» y reconoce que, después de «lo sufrido» en todos estos años a raíz de la lucha por la custodia de su hija, las palabras de su ex «sigue afectándome de manera inevitable».

«Una vez más, me vuelvo a sentir muy incómodo en el centro de este circo mediático mientras otros rentabilizan esa polémica intencionada y basada en falsedades», continúa explicando a través de su cuenta de Instagram. De la misma forma, el exfutbolista ha dejado claro que de aquí en adelante «optaré por seguir trabajando y estando donde me necesitan, que es lo que he hecho en estos últimos 15 años«. «Siempre me enseñaron que hablar es una cosa y hacer es otra y que debemos ser consecuentes con nuestras decisiones», finalizaba.

A raíz de sus palabras, sus seguidores no han dudado en mostrarle su apoyo y todos han destacado la gran faceta de padre del exfutbolista vasco. «Lo que valen son los hechos, las palabras se las lleva el viento», «Aquí lo único que vale es lo que tu hija te demuestra a ti y tú a ella», «Muchísimo ánimo, se ve que eres un gran padre«, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Laura Sánchez habla sobre la complicada lucha por la custodia de su hija

Laura Sánchez ha reconocido que en los últimos años ha llorado mucho por la lucha judicial que ha mantenido con su ex por la custodia de su hija, tal y como se recoge en el medio citado anteriormente. A pesar de que insiste en que ha perdonado a Aitor Ocio, la modelo insiste en que ha necesitado ayuda psicológica durante años para poder sobrellevar la distancia que ha habido entre ella y su hija. «Nadie necesita saber los detalles exactos, sino que la situación ha sido muy dura. No se debe separar a una madre de una hija, ni tampoco a un padre de una hija», confesaba.

A pesar de la distancia, Laura Sánchez mantiene una estrecha relación con su pequeña, que está a punto de cumplir quince años, a la que veía de forma asidua debido a que durante los últimos nueve años ha mantenido una doble residencia en Madrid y Bilbao para poder verla. La actriz también insiste en que algún día contará toda su historia: «La gente fliparía, sería una trilogía de terror, pero creo que a nadie le interese».

Laura Sánchez prohibió a Aitor Ocio publicar fotos de su hija

Hace unos años, Laura Sánchez tomó acciones legales para evitar que Aitor Ocio publicara imágenes de la hija que tienen en común en redes sociales. Tras la decisión del juez, el empresario se vio obligado a eliminar todas las publicaciones en las que aparecía la menor. Una decisión que cayó como un jarro de agua fría y que, en aquel momento, le supuso un gran dolor. «A partir de ahora, no nos permiten a Naia y a mí seguir compartiendo con vosotros algunos de nuestros momentos juntos en mi cuenta de Instagram, de la manera en la que nos gustaría y cómo lo habíamos hecho hasta ahora», comunicaba el exfutbolista.