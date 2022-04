Ainhoa Arteta será la próxima invitada de ‘Mi casa es la tuya’, el programa que presenta Bertín Osborne en Telecinco y del que la cadena ha emitido un adelanto. En él se pueden escuchar algunas de las declaraciones que hace la cantante lírica al presentador. Muchas de ellas sobre el calvario que ha sufrido tras sufrir un cólico nefrítico que se le complicó y tras el cual le tuvieron que amputar un dedo de una mano. También ha contado otro de los episodios más complicados de su vida: cuando la violaron en la ciudad de Nueva York.

«En Nueva York, al llegar, tuve un percance durísimo», le ha relatado al cantante. Tras ser violada se quedó «tirada en el suelo y no reaccionaba. Solo temblaba». La artista habló por primera vez de su violación en el año 2019. En el programa de TVE «Retratos con Alma» desveló que a los 25 años fue víctima de una violación en Estados Unidos. En 1990, la soprano viajó a dicho país buscando oportunidades profesionales en el mundo de la música. Poco antes había finalizado su formación musical en Italia, de la mano del profesor y preparador vocal de Luciano Pavarotti. Durante su estancia allí compaginaba su trabajo como niñera con su formación en el Actors Studio de Nueva York. En aquella época llegaba tarde a casa y no vivía en un barrio seguro. “Casi me matan. No solo fue violarme”, recordaba en el espacio de la cadena estatal.

«Me daban tres horas de vida», cuenta de sus días en coma inducido

«La Ainhoa que conoce todo el mundo solo es el 10% de la Ainhoa Arteta«. Es otra de las declaraciones que se podrán escuchar de la cantante este sábado a las 22.00 horas con Bertín, a quien le contará cómo fue estar 10 días en coma inducido.

«Estuve seis días en coma inducido. Todo esto son injertos, tengo amputación aquí -señalando parte de su mano derecha-, y amputación en el pie», añade la vasca a Bertín. «Me daban tres horas de vida».

Ainhoa Arteta abordará temas muy personales en su encuentro con Bertín, donde estará acompañada por otras grandes mujeres, como María del Monte, la Terremoto de Alcorcón y Lucía Dominguín. «Me llaman lady Corcho, no te digo… Me llaman Lady Corcho porque no me hunde nadie», confiesa en un encuentro con el madrileño.

También habla de su vida amorosa. Se ha casado en cuatro ocasiones. «Es muy difícil vivir con alguien que está haciendo una carrera como la que hago yo y encima mujer. Tener que arrancar a tu hija llorando amargamente de tu falda y salir al escenario a cantar… Ese fue un momento que se me ha quedado grabado para siempre», le ha dicho a Bertín.

