Ainhoa Arteta está entusiasmada. No es para menos. Dentro de poco afrontará un nuevo proyecto reto profesional. No es uno cualquiera. Es uno que le hace especial ilusión, ya que se meterá en la piel de un personaje creado y escrito por uno de sus grandes amigos. Ha sido la propia soprano la que ha anunciado la noticia. «Por fin lo puedo decir», arranca diciendo. «Ya se ha publicado y aquí está uno de los proyectos que me regala el Teatro de la Zarzuela, poder estrenar esta obra la primera zarzuela escrita por mi adorado Boris Izaguirre, musicada por el extraordinario y jovencísimo Lucas Vidal con un reparto de lujo una trama».

«Ufff para queéos voy a contar sólo deciros que el cartel anunciador describe muchas cosas !!!», continúa la cantante lírica en sus redes sociales. Emocionada, confiesa: «Es que no os podéis imaginar qué ilusionada estoy. No puedo contar nada más porque no me dejan solo deciros que es un sueño para mi poder estar tanto tiempo trabajando en este maravilloso proyecto que se que el periodo de ensayos será como una inmersión en la mejor de las compañías rodeados de talento y buen hacer de Emilio Sagi, un lujo. Daniel Bianco, siempre he dicho que la perseverancia y la paciencia nunca defraudan. Pues eso, un sueño. Gracias, gracias, gracias, gracias». Ainhoa Arteta y Boris Izaguirre han trabajado juntos en TVE Cabe recordar que la amistad entre Ainhoa Arteta y Boris Izaguirre surgió hace tiempo. Además, han trabajado juntos como jurado en el programa de TVE Prodigios, un concurso producido por Shine Iberia y cuya primera temporada se emitió en marzo de 2019. En este formato coincidieron valorando el trabajo de jóvenes talentos en materia instrumental, canto o danza, todo ello de corte clásico, una disciplina que apasiona a ambos.​

No cabe duda de que son excelentes noticias para la cantante vasca y el escritor y presentador venezolano, quien ha vuelto a su vida normal tras superar su reciente susto de salud. El pasado mes de abril fue operado tras haberle sido diagnosticado una dolencia cardiaca. «Hola queridos amigos. Estamos bien y sobre todo, aliviados al saber que han descubierto un problema cardiovascular grave que desconocíamos. La intervención (una endarterectomía carotídea) ha sido un éxito gracias al doctor Isaac Martínez, al equipo médico de neurología del hospital Ruber y a la doctora Marina De la Fuente. Gracias a todos y todas por su atención, compromiso y profesionalidad», anunciaba Izaguirre tras la operación junto a una imagen suya en el hospital en la que se le podía ver con buen aspecto.

Unos días después, el 14 de ese mes, fue dado de alta. «Ya nos vamos a casa, ya estamos dados de alta, ha sido una intervención muy rápida y es muy frecuente. Lo importante de todo esto ha sido que hemos hecho magnífica precaución. Me encantaría hacer mucho hincapié en eso, porque de todas las revisiones que nos hacemos la cardiovascular es una de las más importantes y es lo que hemos hecho acá, hemos estado ingresados haciendo todas las revisiones hasta dar en el punto donde se encontraba el problema», comunicaba.