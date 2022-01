Ágatha Ruiz de la Prada ha vuelto al foco de la noticia tras publicarse unas imágenes de ella acompañada de un nuevo amor. Ahora la diseñadora de moda ha confirmado que está de nuevo enamorada y se ha atrevido a dar más detalles sobre la persona que la hace tan feliz. Por las calles de Madrid y a punto de coger un taxi, Ágatha se muestra muy sonriente y habla maravillas de José Manuel Díaz-Patón.

«Muchas gracias, qué simpáticos», empieza diciendo ante las felicitaciones de la prensa por la nueva etapa sentimental que atraviesa. Tal y como muestran las imágenes de Ágatha Ruiz de la Prada junto a José Manuel publicadas por ¡Hola!, esta atraviesa un gran momento personal y así lo describe: «Es un amor, es muy simpático y adorable», dice rotunda.

La diseñadora de moda, que no puede estar más feliz, no ha dudado en confesar cómo conoció al abogado: «Pues mira, lo conocí por una amiga mía que no puede ser mejor», ha dicho orgullosa del círculo de amistades que tiene. «Mis amigas son lo más», continúa diciendo.

Ágatha Ruiz de la Prada habla maravillas de su nueva pareja

Vídeo: Europa Press.

Está tan feliz que no para de dedicar bonitas palabras a su nuevo amor: «Es la bomba, muy simpático… Os lo voy a presentar, yo os dije que el día que estuviera enamorada, os lo voy a decir. Muchas gracias por todo, la verdad es que sí, que estoy feliz», dice emocionada antes de seguir con su día acompañada de una prima que la ha visitado.