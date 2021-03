Ágatha Ruiz de la Prada ha querido dejar claro que el perdón público que pidió a Juan del Val vino exigido por los abogados del marido de Nuria Roca y no porque sintiese realmente esas disculpas. Unas palabras que avivarán aún más su encarnizada guerra mediática

Ágatha Ruiz de la Prada sorprendió en la mañana de este martes al lanzar un comunicado de prensa a través de sus redes sociales para pedir disculpas públicamente a Juan del Val por sus insultos e insinuaciones. El enfrentamiento entre la diseñadora y el jurado de ‘El Desafío’ ha llegado a límites insospechados y es que ella se encargó de dejar claro en numerosas entrevistas que el marido de Nuria Roca supuestamente le tenía ojeriza, le valorada de manera encarnizada por una supuesta enemistad, lo que justificaría que le llamase “cretino” sin reparos.

Eso sí, después de pedir perdón y de que Juan del Val las aceptase de buen grado, Ágatha Ruiz de la Prada ha reculado, en parte, y ha dejado claro que si ha pedido disculpas a su enemigo público número uno es porque los abogados de este así se lo han exigido y no por iniciativa propia al entender que había cometido un error, como así decía en su escrito: “El comunicado me lo han exigido sus abogados, era un retracto, era un comunicado de retracto. No es que se me haya ocurrido levantarme por la mañana y decir voy a escribir. No, ha habido abogados de por medio, pero con todo el lío que tengo yo ahora, me voy a meter con abogados, no gracias”.

Vea el vídeo en el que Ágatha Ruiz de la Prada explica con detalle su guerra con Juan del Val y el inesperado paso que dio en la mañana de este martes cuando pidió perdón a su enemigo. Además, habla sobre cómo ha sido su primer año de amor con Luis Gasset y si tiene intención de viajar a Londres para visitar a su hija Cósima, a pesar de las complicaciones que las restricciones del coronavirus han impuesto para los viajes internacionales. ¡Dale al play!