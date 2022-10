Shakira está de plena actualidad. La cantante sigue inmersa en el revuelo mediático que ha causado su separación de Piqué. Consciente de ello, esta no ha dudado en ponerse las pilas y meterse en el estudio de grabación. Después del exitoso tema ‘Te felicito’, en la que colabora con Rauw Alejandro, Shakira está a punto de sacar un nuevo single, ‘Monotonía’, junto a Ozuna. Una canción que no podremos escuchar al completo hasta el 19 de octubre.

Shakira y el adelanto de su nuevo tema: ¿dirigido a Piqué?

Aún así, Shakira ha publicado un pequeño adelanto en sus redes sociales hace apenas unas horas. Y aunque todavía no conocemos la letra al completo, hemos podido comprobar que la cantante vuelve a dirigirse al padre de sus hijos. ¿Qué encierra los mensajes que manda Shakira en este nuevo tema?

«No fue culpa tuya ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría». Esta es la parte de la canción que ha hecho pública Shakira a través de sus redes sociales. Parece que Shakira no echa la culpa a ninguno de los dos en todo lo que ha ocurrido tras tomar la decisión de su separación. Parece que la consecuencia de la decisión viene determinada por la monotonía que sintieron ambos. La relación pareció caer en la rutina y no supieron poner remedio. De hecho, la cantante asegura que era consciente de que esto pasaría.

Escucha parte de la letra de la canción

La cantante está dejando a todos boquiabiertos con los avances que está mostrando de su próxima canción (podría mostrar algún otro de aquí a que la canción salga). Lo está haciendo a través de reveladores mensajes que sus seguidores entienden que van hacia Gerard Piqué. En el último adelanto que ha mostrado la colombiana podría explicar la verdadera causa de su separación: la monotonía.

Como era de esperar, sus seguidores se han llevado las manos a la cabeza y han intuido que estos mensajes podrían explicar a la perfección las razones exactas de la ruptura de Shakira y Piqué. Ella misma explicó en su primera entrevista tras anunciar su separación que muy pronto sacará un nuevo disco. «Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música”, reconocía a ‘Elle’.

Por ahora habrá que esperar hasta el 19 de octubre para analizar al completo la letra de su nueva canción. Mientras tanto, podemos disfrutar de los adelantos que está compartiendo en sus redes sociales. ¿Habrá más?