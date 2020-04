9 "Tengo muchas manías"

«Lo más importante es la familia, desde que era muy joven, quería tener un hijo, odio las drogas y el tabaco. Nunca he probado el tabaco ni las drogas. Mi postre favorito es el bownie, me vuelve loquísima. Vaya donde vaya tengo que preguntar si tienen. No me gusta hacer deporte, pero ahora mismo, lo estoy haciendo con una tablita pequeñita de una hora. Confío mucho en las personas. Tengo muchas manías con los olores, me da mucho asco las personas que se salen de su casa con olor a comida. No salgo todos los fines de semana ni me pego los fiestones de mi vida. Me arrepiento muchísimo de haberme cortado el pelo. A veces me veo bien, a veces me veo mal… Me siento más mayor», confesaba.