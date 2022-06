A sus 29 años, Adara Molinero le ha tocado afrontar una dolencia que la ha obligado a hacer importantes cambios en su día a día, especialmente en lo relativo a su dieta. Ella misma ha contado cómo afronta la enfermedad que padece. «Quería contaros cómo me encuentro después la bacteria que me encontraron del helicobacter pylori, ya que muchos me dijisteis que la habíais pasado o que la estáis pasando, igual que yo», arranca diciendo en un vídeo donde ilustra de manera clara su situación.

La que fuera ganadora de ‘Gran Hermano VIP 7’ ha contado a sus 833.000 seguidores que ha pasado por un proceso algo complicado. “Es un poco contradictorio porque cuando me empecé a tomar la medicación, que son 12 pastillas al día de antibiótico me he empezado a encontrar mucho peor de lo que estaba antes. Me asusté y dije: ‘Ostras, a ver si voy a tener algo más’. Pero no, es así».

«Me ha pasado vomitando durante tres días y ahora ya parece que veo un poquito más la luz», continúa. Más adelante se dio cuenta de que este malestar forma parte del proceso para lograr una mejoría. Para conseguir una sanación más rápida y efectiva, Adara no ha dudado en modificar por completo lo que ingiere para poder sentirse mejor lo antes posible.

«Yo he cambiado radical la alimentación. Estoy comiendo súper limpio, pescado blanco, verduras, patata cocida… Me sienta de maravilla. También como fruta y estoy también tomando unos suplementos naturales que me están ayudando muchísimo a todo el tema de la mucosa, a hacer las digestiones mejor, a proteger el estómago”, destaca la madrileña. Entre los suplementos que ha incorporado a su dieta se encuentran los siguientes: «Aloe vera, que lo seguiré tomando después de terminar el antibiótico, el Omega 7, que es brutal y lo estoy notando muchísimo, y por último la glutamina«.

Esta última, la glutamina, es un aminoácido que interviene en la composición de las proteínas que mantienen a las células en buen estado y reparan los tejidos. El cuerpo la produce en pequeñas cantidades, pero es a través de la dieta como suele obtenerse una mayor cantidad. Esta es importante para los procesos de curación, ya que juega un papel fundamental en la reparación de los tejidos deteriorados. Además, protege los músculos al favorecer la síntesis proteica evitando el catabolismo. Junto con la glucosa, la glutamina favorece la recuperación de glucógeno en músculos e hígado de forma más efectiva que la glucosa sola. Gracias a los cambios hechos en lo que come, Adara Molinero empieza a encontrarse mejor. Al menos físicamente. En el terreno amoroso, solo ella sabe si está recuperada de su mal de amores. El pasado mes de mayo puso fin a su relación con Rodri Fuertes después de dos años de relación.